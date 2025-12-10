Ford Explorer được làm mới "giao diện" tại Trung Quốc

Phiên bản Ford Explorer tại Trung Quốc khác bản bán tại Mỹ và nhiều thị trường khác. Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ hình ảnh bản nâng cấp nhẹ của mẫu crossover cỡ trung này.

Mẫu Ford Explorer mới tại Trung Quốc (Ảnh: MIIT).

Về tổng thể, Explorer 2025 vẫn giữ nét đặc trưng mang tính nhận diện, nhưng có phần đầu xe hoàn toàn mới, với cụm đèn pha thanh mảnh hơn, được tạo thành từ các thanh ngang xếp song song và được nối liền với nhau bằng một dải đèn LED.

Ngay bên dưới là lưới tản nhiệt thiết kế phẳng và rộng hơn, họa tiết mới, đi cùng cản trước thiết kế mới, không còn những đường cong mềm mại mà chuyển sang tạo hình chữ H. Explorer phiên bản nâng cấp tại Trung Quốc cũng có khe gió nằm dọc, được làm nổi bật bằng chi tiết sơn đen kết nối thị giác với lưới tản nhiệt.

Hai bên thân xe gần như được giữ nguyên, nhưng Ford có thể bổ sung một số tùy chọn mâm mới. Một số phiên bản còn có tùy chọn nóc sơn đen.

Phần đuôi xe chỉ có thay đổi nhẹ, chủ yếu nằm ở cản sau mới, với các chi tiết nhấn dọc. Explorer cũng chuyển sang thiết kế ống xả ẩn, với toàn bộ ống xả được giấu dưới gầm xe.

Thiết kế đuôi xe không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện tại (Ảnh: MIIT).

Về vận hành, hồ sơ MIIT cho biết tại Trung Quốc, mẫu Explorer mới sẽ dùng động cơ 2.3L cho công suất 286 mã lực. Điều này cho thấy xe tiếp tục sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L quen thuộc, cho mô-men xoắn 445Nm và tốc độ tối đa 200km/h. Như hiện tại, động cơ này dự kiến kết hợp hộp số tự động 10 cấp.

Với tiến độ hiện tại, nhiều khả năng Ford sẽ giới thiệu thông tin đầy đủ và mở bán Explorer bản nâng cấp tại Trung Quốc trong quý I năm sau.