Lỡ làm đổ nước trong cốp, chủ chiếc xe điện "suýt xỉu" vì hoá đơn sửa chữa

Người dùng mạng xã hội Reddit có tên u/raging_onyx đã thuê một chiếc Lucid Air và kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của anh bỗng hóa thành một bài học trị giá 15.000 USD vì lỡ để nước đổ trong cốp xe.

Chỉ một chút nước ngấm vào hệ thống điện có thể khiến xe tê liệt (Ảnh minh họa: Carscoops).

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến đi mua sắm rất bình thường để đổ đầy bình chứa nước. Nhưng trên đường về, xe chạy qua ổ gà khiến bình nước đổ nghiêng, kéo theo một loạt lỗi khiến chiếc xe điện tê liệt hoàn toàn.

Chỉ vài giây sau khi nước tràn ra, bảng đồng hồ bật sáng, chiếc xe điện lập tức chuyển sang chế độ tự bảo vệ (limp mode), phanh tái tạo dừng hoạt động và xe hiện cảnh báo yêu cầu tài xế dừng xe ngay. Khi tài xế tìm được chỗ dừng xe và thử khởi động lại hệ thống, chiếc Lucid Air thậm chí còn không thể chuyển số khỏi vị trí P.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của Lucid đề xuất hai việc: gọi bảo hiểm, và chuẩn bị tinh thần rằng xe có thể bị xếp vào loại hư hỏng toàn bộ.

Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Nhân viên lái xe kéo đầu tiên cũng chịu thua vì không thể vào số N để chiếc Lucid Air di chuyển. May mắn là vào hôm sau, họ chuyển được sang số N và chiếc xe kéo thứ hai đã đưa nó về xưởng dịch vụ.

Ban đầu, nhân viên kỹ thuật báo chi phí sửa chữa là dưới 1.000 USD, con số có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, hóa đơn lên tới khoảng 15.000 USD, tương đương giá một chiếc Corolla đã qua sử dụng tại Mỹ. Và chi phí này không thuộc diện được bảo hành, vì lỗi đổ nước là do người dùng.

Theo bài đăng trên Reddit, chủ xe vẫn đang chờ xem bảo hiểm có đồng ý chi trả hay không.

Chỉ vừa tháng trước, một chủ xe điện Hyundai Ioniq 5 cũng gặp tình huống tương tự. Chai nước đổ xuống sàn phía sau đã làm hỏng hệ thống dây điện, và cả hãng lẫn công ty bảo hiểm đều từ chối thanh toán hóa đơn sửa chữa lên đến 11.882 USD.