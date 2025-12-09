Đại lý "xả" Civic e:HEV, giảm gần 150 triệu vẫn đắt hơn Mazda3 và Kia K3

Sang tháng 12, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với những chiếc Civic e:HEV RS được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 100 triệu đồng nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của những xe này được giảm sâu hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số đại lý ở khu vực miền Nam đang chào bán Honda Civic e:HEV RS VIN 2024 với mức giảm 140 triệu đồng, hạ giá từ 1,004 tỷ xuống 864 triệu đồng. Trong khi đó, các showroom tại miền Bắc áp dụng mức giảm thấp hơn - 130 triệu đồng.

Honda Civic được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù đã dễ tiếp cận hơn, song giá bán thực tế của Honda Civic e:HEV RS vẫn cao hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với Toyota Corolla Altis HEV (878 triệu đồng), nhưng nhỉnh hơn "giá trần" của Mazda3 (739 triệu đồng) hay Kia K3 (689 triệu đồng).

Trong khi đó, Kia K3 còn có ưu đãi giảm giá 5-50 triệu đồng từ nhà sản xuất trong tháng 12. Ngoài ra, tính thanh khoản sẽ là điều người dùng cần lưu ý nếu quan tâm Honda Civic e:HEV RS, do xe VIN 2024 dễ mất giá khi bán lại, trong bối cảnh năm 2026 đã cận kề.

Nội thất của Honda Civic e:HEV RS (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc đến cuối năm 2025 vẫn còn tồn xe Honda Civic có VIN 2024 cũng là điều dễ hiểu. Trong bối cảnh khách Việt không còn “mặn mà” với xe gầm thấp như sedan hạng C, sản phẩm có giá niêm yết đắt nhất nhóm xe này như Civic phải đối mặt với thách thức càng lớn.

Mẫu xe bán chạy nhất nhóm này là Mazda3 cũng chỉ ghi nhận lũy kế doanh số 10 tháng đầu năm đạt 2.221 chiếc, chỉ bằng kết quả bán hàng một tháng của những sản phẩm được khách Việt quan tâm như VinFast VF 3 hay VF 5. Trong khi đó, Honda Civic chỉ bán được 600 chiếc sau 10 tháng đầu năm.