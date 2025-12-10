Chiếc Xiaomi SU7 tiến thẳng xuống ao khi đang ở chế độ tự đỗ, không có tài xế trong xe (Ảnh: Weibo).

Trên mạng xã hội có nhiều bình luận xoáy vào việc tài xế đã kích hoạt tính năng tự đỗ xe ở ngay sát mép ao, đồng thời đặt câu hỏi liệu tình huống này có dẫn đến nguy cơ nước tràn vào cụm pin hay không. Một số ý kiến cho rằng nơi xảy ra sự việc không giống một bãi đỗ ô tô tiêu chuẩn, khiến hệ thống đỗ xe tự động có thể hiểu sai về không gian khả dụng.

Sự cố diễn ra không lâu sau khi Xiaomi tung bản cập nhật trực tuyến mùa đông vào ngày 26/11 - HyperOS 1.11.0. Bản cập nhật áp dụng này cho tất cả xe SU7, bao gồm cải tiến về tính năng hỗ trợ đỗ xe, đỗ xe từ xa và tìm vị trí đỗ. Hãng mô tả đây là những tối ưu hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả của các tính năng liên quan đến đỗ xe.

Các chuyên gia kỹ thuật am hiểu về hệ thống tự đỗ xe lưu ý rằng dù công nghệ phát triển, tài xế vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Những vị trí “không chuẩn”, như mép ao hồ hay địa hình dốc, gồ ghề..., có thể khiến hệ thống đỗ xe tự động phân loại sai, ví dụ như hiểu nhầm mặt nước là bãi trống.

Trong trường hợp này, việc xe dừng lại ngay khi cản trước chạm mặt nước cho thấy có thể hệ thống đã phát hiện sự bất thường.

Chiếc xe điện Xiaomi SU7 đâm đầu xuống nước khi đang ở chế độ tự lái (Video: Weibo).

Cũng liên quan tới xe Xiaomi, một sự cố khác đã được người dùng tại Hàng Châu (Trung Quốc). Theo đó, tại một khu cắm trại, chiếc SU7 Max đã được kích hoạt chế độ đỗ xe tự động nhưng lại trôi xuống dốc trước, chỉ dừng lại khi chạm bệ đá của một nhà chòi.

Những người xung quanh hoảng hốt, còn chiếc xe được cứu hộ kéo đi kiểm tra, với chi phí sửa chữa ước tính khoảng 6.000 nhân dân tệ (22 triệu đồng). Nhân viên hậu mãi được cho là đã xác định lỗi do người dùng không thực hiện đúng quy trình và do các điểm mù của hệ thống camera.

Chiếc Xiaomi SU7 Ultra bị trôi dốc khi đang ở chế độ đỗ tự động (Ảnh: Weibo).

Trước đây, nhiều chủ xe SU7 cũng từng phản ánh tình trạng tính năng tự đỗ hoạt động hoạt động thiếu ổn định, như khó giữ thẳng khi đỗ chỗ hẹp hoặc tự ngắt giữa chừng trong quá trình đỗ tự động. Một số trường hợp liên quan đến lỗi phần mềm đã được hãng thông báo sửa chữa miễn phí và tung bản cập nhật để khắc phục.

Những tranh luận gần đây cho thấy công nghệ đỗ xe tự động vẫn chỉ ở mức hỗ trợ, và các hệ thống hiện tại vẫn có thể gặp giới hạn trong môi trường đỗ xe phức tạp, người lái vẫn phải ngồi trên xe và để ý giám sát để đảm bảo an toàn.