Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 7/12 ở Mành Sơn, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An.

Ô tô lộn nhào xuống nước, nghi tài xế quên phanh tay (Nguồn video: Hà Nội 24h).

Khi đỗ ô tô ở vị trí dốc, địa hình không bằng phẳng mà tài xế quên kéo phanh tay thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng trôi xe, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và có thể làm hỏng phương tiện như tình huống trong clip trên.

Các chuyên gia khuyến cáo thứ tự đỗ xe đúng là chuyển núm/cần số sang vị trí N sau khi dừng xe. Lúc này, xe không lăn bánh là nhờ lực hãm của chân phanh.

Kế tiếp, cần kéo phanh tay, sau đó nhả phanh chân. Lúc này, xe đứng yên là nhờ phanh tay.

Hãy nhấn lại phanh chân để tránh xe bị trôi, rồi chuyển cần số sang vị trí P. Cuối cùng, nhấc phanh chân và tắt máy.

Nếu tài xế nhớ cài phanh tay nhưng quên về số, xe số tự động cũng có thể trôi tự do như trong clip trên.