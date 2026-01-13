Loạt ô tô bán chậm tháng cuối năm 2025: Xe Nhật vẫn chiếm số đông

Trong tháng 12/2025, Ford Mustang Mach-E quay trở lại danh sách và trở thành sản phẩm có doanh số thấp nhất thị trường, khi bàn giao 1 xe. Đây là điều khó tránh khỏi bởi mẫu SUV điện thương hiệu Mỹ là sản phẩm không hướng tới khách hàng phổ thông, chỉ thu hút lượng khách hàng nhất định.

Tương tự, Toyota Alphard mệnh danh “chuyên cơ mặt đất” cũng không phải là sản phẩm dành cho số đông, với giá bán lên tới hơn 4 tỷ đồng. Dù vẫn nằm trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam ở tháng cuối cùng của năm 2025, song Alphard bán nhiều hơn 15 chiếc so với tháng trước.

Những cái tên còn lại đa phần đều ghi nhận doanh số tăng trưởng, trong đó đáng chú ý nhất là Isuzu mu-X. Ở tháng cuối năm 2025, mẫu SUV cỡ D này ghi nhận doanh số tăng gấp đôi tháng trước, lên tới 66 chiếc, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi bảng xếp hạng này.

Mitsubishi Pajero Sport là cái tên duy nhất biến mất khỏi danh sách, nhưng vẫn không thay đổi được độ phủ của thương hiệu Nhật trên bảng xếp hạng, khi chiếm tới 6 vị trí. Xe Hàn có 3 sản phẩm và đều đến từ Kia, xe Mỹ chỉ có một đại diện.