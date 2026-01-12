Hyundai Creta “tỏa sáng” tháng cuối năm 2025, bán vượt Toyota Yaris Cross

Là một trong những sản phẩm chủ lực của TC Motor, Hyundai Creta đã kết thúc năm 2025 bằng một kết quả hoành tráng. Theo số liệu bán hàng của hãng xe Hàn Quốc, mẫu B-SUV này tiêu thụ được 1.696 chiếc trong tháng 12, tăng 37,2% so với tháng trước.

Kết quả này giúp Creta vượt qua Toyota Yaris Cross. Mẫu xe Nhật vốn xếp thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ B và B+ ở tháng 11, lại giảm tiêu thụ 19% trong tháng cuối cùng của năm 2025, đạt 1.393 chiếc. Nếu xét lũy kế doanh số cả năm 2025, Toyota Yaris Cross vẫn đang vượt qua Creta với 14.601 xe được tiêu thụ.

Trong cả năm 2025, Hyundai Creta tiêu thụ được tổng cộng 9.046 xe, bán chạy thứ hai trong danh mục sản phẩm của Hyundai Thành Công, sau Tucson (9.243 chiếc) (Ảnh: TC Motor).

Hiện tại, các hãng xe chưa công bố kết quả bán hàng tháng 12/2025, nên chưa rõ số liệu của các mẫu SUV cỡ B và B+ còn lại. Dù vậy, việc vượt qua Toyota Yaris Cross trong tháng cuối năm 2025 vẫn là điểm sáng đáng mừng của Creta, trong bối cảnh xe Hàn Quốc đang có xu hướng thất thế trên thị trường.

Ngoài ra, lũy kế doanh số cả năm của Hyundai Creta đã vượt qua Toyota Corolla Cross (8.708 chiếc). Theo dự đoán của giới chuyên gia, mẫu xe này có thể đạt được thứ hạng 4 tại phân khúc SUV cỡ B và B+.

Vị trí số 1 nhóm xe này nhiều khả năng thuộc về VinFast VF 6 do ngay từ tháng 11, lũy kế doanh số của sản phẩm Việt đã đạt 19.750 chiếc, bỏ xa các đối thủ.

Nội thất của Hyundai Creta (Ảnh: TC Motor).

Bên cạnh những ưu đãi kích cầu, sức hút đến từ phiên bản mới cũng là một trong những yếu tố giúp Hyundai Creta đạt được thành tích như trên, theo giới chuyên gia. Kể từ khi được nâng cấp vào tháng 6, doanh số của mẫu B-SUV này tuy chưa so sánh được với các đối thủ, nhưng ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt.

Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, song Hyundai Creta lại có nhiều thay đổi về thiết kế, nội thất của xe gây cảm giác như một thế hệ hoàn toàn mới. Trang bị tiện nghi và an toàn của mẫu xe Hàn Quốc ít có sự thay đổi, nhưng được giữ nguyên giá khởi điểm ở mức 599 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hyundai Creta lần đầu được bổ sung phiên bản thể thao N Line, có giá 715 triệu đồng. Biến thể này bổ sung thêm lựa chọn cho những người dùng tìm kiếm phong cách khỏe khoắn, với bộ mâm hợp kim 18 inch lớn nhất phân khúc.