Kia K8 được rao bán tại Việt Nam, giá 2 tỷ đồng dù không phải bản mới nhất

Một đại lý tại TPHCM mới đây bất ngờ chào bán Kia K8 với giá 1,999 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nhưng thuộc đời 2023, không phải phiên bản mới nhất như xe tại thị trường quốc tế. Được biết, số lượng Kia K8 cùng đời về nước ta hiện chỉ có vài chiếc.

Kia K8 được định vị ở phân khúc sedan cỡ lớn (Ảnh: Đại lý Kia).

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, chiếc Kia K8 này không phải sản phẩm mở bán đại trà. Năm 2023, một chiếc Kia K8 2023 từng bị bắt gặp trong một trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội.

Kia K8 dài 5.015mm, rộng 1.875mm và cao 1.455mm (Ảnh: Đại lý Kia).

Không phải đời mới nhất, song thiết kế của Kia K8 2023 vẫn “bóng bẩy”. Phần đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn trước/sau đều sử dụng công nghệ LED. Đuôi xe được vuốt theo kiểu fastback, mâm hợp kim 19 inch.

Nội thất với điểm nhấn là cụm màn hình đôi vuốt cong, gồm đồng hồ điện tử nối liền với màn hình giải trí, đều có kích cỡ 12,3 inch. Xe có 14 loa Meridian. Vô-lăng dạng 2 chấu, trông khác lạ với các mẫu Kia đang mở bán tại Việt Nam. Ghế bọc da Nappa có chỉnh điện, sưởi và làm mát ghế trước.

Xe còn có một số tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, ghế lái có tính năng Ergo Motion (tự động bơm các túi khí nhỏ bên trong ghế ngồi tại một số khu vực như lưng, đùi…).

Nội thất của Kia K8 (Ảnh: Đại lý Kia).

Về khả năng vận hành, tư vấn bán hàng cho biết Kia K8 2023 được chào bán sử dụng hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 1.6L kết hợp với mô-tơ điện. Cấu hình này tạo ra tổng công suất lên tới 239 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn của Kia K8 2023 có điểm nhấn là gói công nghệ ADAS gồm các tính năng như: hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, giới hạn tốc độ, hỗ trợ lái xe trên cao tốc…

Bệ tì tay của hàng ghế thứ 2 có một số núm và phím bấm điều chỉnh chức năng của xe, thiết kế này khá tương đồng với Toyota Camry đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Kia).

Chiếc Kia K8 2023 có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người tìm kiếm sản phẩm "ít đụng hàng" tại Việt Nam, thích trải nghiệm. Tuy nhiên, tính thanh khoản và chi phí bảo dưỡng sẽ là yếu tố cần cân nhắc, do các phụ tùng thay thế sẽ phải nhập khẩu từ Hàn Quốc.