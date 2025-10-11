Tốn cả “mớ” tiền sửa xe bị thủy kích, song bán lại vẫn mất giá

Chỉ trong vòng 1 tuần, khu vực phía Bắc đón hai cơn bão lớn Bualoi và Matmo. Trong đó, trận mưa lớn diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/9 đã "nhấn chìm" hàng nghìn ô tô chìm trong biển nước, khiến các đơn vị cứu hộ và gara, xưởng dịch vụ hoạt động hết công suất cũng không xuể.

Đến nay đã gần hai tuần, vẫn còn nhiều chủ phương tiện đang chờ khắc phục, trong đó có anh Ngô Bá Hiển (Hà Nội).

Trận mưa lớn diễn ra vào ngày 30/9 nhưng đến hôm sau vẫn còn nhiều ô tô chết máy tại Hà Nội, không gọi được xe cứu hộ (Ảnh: Hải Long).

Anh Hiển đang sử dụng một chiếc Hyundai Tucson đời 2016. Do đánh giá sai tình trạng ngập nước và cố điều khiển xe vượt qua vùng ngập, chiếc Tucson của anh Hiển đã bị thủy kích nên giờ đây, “học phí” của anh gồm: một tay biên bị cong và nứt lốc máy.

“Kiểm tra trước mắt là vậy nhưng vì chưa đến lượt sửa chữa, nên chưa rõ xe sẽ cần phải khắc phục những gì, nhưng chỉ hai điểm trên thôi đã là quá đủ. Theo ước tính của mình, cộng chi phí vệ sinh, hút nước và làm lại hệ thống điện do nước ngập vào nội thất cũng đã phải hơn 100 triệu đồng”, anh Hiển chia sẻ.

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, một chiếc Hyundai Tucson đời 2016 trung bình có giá sang nhượng khoảng 600 triệu đồng. Những xe gặp thủy kích sẽ tụt giá mạnh, có thể rớt xuống 500 triệu đồng thậm chí sâu hơn, nhưng vẫn sẽ khó tìm được khách mua.

Đây cũng là nỗi lo của anh Hiển. “Giờ muốn bán hay không bán thì đều phải khắc phục. Sửa thì tốn cả mớ tiền rồi bán lại thì mất giá, tổng thiệt hại cũng phải lên tới vài trăm triệu đồng chứ không ngoa”, anh Hiển ngậm ngùi chia sẻ.

Nước lọt vào buồng đốt không thể nén lại như không khí, gây áp lực lớn làm biến dạng tay biên và các bộ phận khác như piston, thậm chí làm gãy hoặc gây vỡ lốc máy nếu người dùng cố gắng khởi động xe (Ảnh: OFFB).

Đó là câu chuyện của anh Hiển còn với những chiếc xe sang, chi phí khắc phục lỗi thủy kích có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Bởi xe sang thường có kết cấu phức tạp hơn xe phổ thông và ngoài ra, linh kiện thay thế thường phải nhập khẩu nên có giá không rẻ.

Thực tế, những chiếc ô tô bị thủy kích dù được sửa chữa chuẩn chỉ và vận hành ổn định, song người mua vẫn ôm tâm lý e ngại với những xe có tiền sử “dính nước”. Đây cũng là lý do những thợ mua bán ô tô đã qua sử dụng thường cam kết “xe không đâm đụng, không thủy kích” khi chào hàng.

Tuy nhiên, không phải xe từng bị thủy kích đều kém chất lượng. Theo anh Hoàng Mạnh Long, thợ sửa chữa tại một gara ở Long Biên (Hà Nội): “Xe bị thủy kích nhưng gặp thợ lành nghề, sửa đúng quy trình và kỹ thuật thì vẫn có thể vận hành ổn định trong nhiều năm. Nhưng sợ nhất là xe sửa để bán”.

Anh này cho hay, nhiều người dùng sở hữu xe bị thủy kích thường có tâm lý bán sớm cho dễ thanh khoản. “Vì đằng nào cũng bán, nên có người hạn chế tối đa thiệt hại bằng cách chỉ sửa những lỗi chính, thay thế những linh kiện không còn khả năng tái sử dụng”.

Cách sửa “ẩu” này có thể đảm bảo xe vận hành ổn định nhất thời. Nhưng vì không triệt để, nên nước có thể vẫn đọng lại trong hệ thống điện hoặc động cơ, từ đó khiến xe thường xuyên gặp lỗi vặt, báo lỗi cảm biến hoặc chập điện sau một thời gian ngắn.

Chính vì vậy, người dùng cần tỉnh táo khi ô tô ngập nước. Nếu bắt buộc phải đi qua vùng ngập sâu, khi xe có dấu hiệu ì hoặc chết máy, tuyệt đối không cố khởi động lại để tránh nước hút sâu vào động cơ.

Với những trường hợp chỉ bị ngập nước chứ không bị thủy kích, chi phí khắc phục tương đối nhẹ nhàng, thông thường dao động trong khoảng 5-10 triệu đồng tùy dòng xe. Các hạng mục sửa chữa cơ bản gồm: xả nước nội thất, vệ sinh hệ thống treo và phanh, làm sạch hệ thống điện, sục rửa động cơ và thay mới lọc gió, dầu máy.