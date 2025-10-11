Nguồn cung dư dả, thị trường ô tô hứa hẹn bùng nổ ưu đãi dịp cuối năm

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, thị trường Việt Nam đón nhận tổng cộng 56.971 ô tô mới trong tháng 9, tăng 5,4% so với tháng trước. Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất trong nước đạt 38.700 xe (tăng 2,4%) và ô tô nhập khẩu ghi nhận 18.271 xe cập cảng (tăng 12,3%).

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, lượng ô tô sản xuất trong nước đã lên tới 338.400 chiếc, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xe nhập khẩu đạt con số 156.092 chiếc, tăng 24,8% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Có thể thấy, lượng ô tô mới được “bơm” mạnh ra thị trường ở năm nay. Trong khi đó, sức tiêu thụ chung được đánh giá là chưa bùng nổ, thậm chí có phần ảm đạm ở những tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, các hãng xe liên tục áp dụng chương trình ưu đãi để kích cầu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xét từ đầu năm đến hết tháng 8, các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast bán được tổng cộng 300.310 chiếc. Tuy rằng còn nhiều hãng xe sang và thương hiệu Trung Quốc không công bố kết quả bán hàng, nhưng con số trên vẫn vẽ lên phần lớn “bức tranh” của thị trường.

Đáng nói rằng, lượng xe đã tiêu thụ trên không hoàn toàn là ô tô mới được sản xuất năm nay, bởi thị trường phải gánh một lượng xe tồn không nhỏ từ năm 2024, 2023 và thậm chí là cả năm 2022. Như Mitsubishi Xpander, dù bán chạy nhất phân khúc MPV nhưng đến nay vẫn chưa "xả" hết xe được sản xuất trong năm 2024, đều thuộc phiên bản số sàn (MT).

Dù các hãng xe chưa công bố doanh số tháng 9 nhưng nhìn vào tổng lượng ô tô mới đổ vào thị trường sau 9 tháng đầu năm (494.492 xe), giới chuyên gia dự đoán lượng xe tồn thực tế có thể lên tới 150.000 chiếc. Nguồn cung dư thừa này hứa hẹn tạo động lực cho các hãng xe “chạy đua” ưu đãi dịp cuối năm.

Dịp cuối năm thường là giai đoạn cao điểm của thị trường do đông đảo người dùng có nhu cầu sắm xe dịp Tết. Tuy nhiên, “cuộc đua” ưu đãi của các hãng xe vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn trên đà leo thang (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thực tế sang tháng 10, nhiều hãng xe đã mở rộng hoặc gia tăng chương trình khuyến mại, như Toyota, Honda, Mitsubishi và Subaru. Trong đó, Toyota Việt Nam lần đầu áp dụng khuyến mại cho Camry, kể từ khi mẫu sedan hạng D này được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10/2024.

Honda mở rộng chương trình ưu đãi cho tất cả các phiên bản của BR-V và HR-V, Mitsubishi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Xpander và Xpander Cross 2025, dù bộ đôi này vừa được giới thiệu vào cuối tháng 9. Subaru tăng mạnh mức giảm cho Crosstrek và Forester, lên tới gần 300 triệu đồng.