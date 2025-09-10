Chiêm ngưỡng chiếc xe điện Trung Quốc dài gần 6m, trần kính toàn bộ

Việc thâm nhập thị trường châu Âu không hề dễ dàng với một tân binh trong phân khúc xe sang, nhưng Avatr đang thể hiện quyết tâm cao độ. Vốn đã mở một studio thiết kế tại Munich (Đức), thương hiệu
ô tô Trung Quốc này chọn triển lãm ô tô IAA Mobility Show cũng ở nước này để trình làng chiếc Vision Xpectra mang "khí chất" tầm cỡ Maybach hay Rolls-Royce.
Theo đội ngũ thiết kế, Vision Xpectra kết hợp ngoại hình “cứng cáp” và không gian nội thất “mềm mại”. Ở phía trước, cụm đèn LED tách đôi kéo dài về phía hông xe, kết hợp với cản trước góc cạnh, khoẻ khoắn, vừa thể hiện sức mạnh vừa cho thấy sự tinh xảo. Phong cách này đồng bộ với các sản phẩm Avatr khác nhưng được đẩy lên cấp độ cao hơn, gây tranh cãi (Ảnh: Avatr).
Điểm nhấn ngoại thất là phần mui kính siêu rộng, với cột trụ mảnh và kính chắn gió ngả thấp tạo cảm giác nối liền với nắp ca-pô (Ảnh: Avatr).
Nhìn ngang, Vision Xpectra có tỷ lệ ấn tượng, với mâm hợp kim cỡ lớn, vòm bánh vuông vức, và phần đuôi ngắn, hông nở (Ảnh: Avatr).
Ở phía sau, bộ khuếch tán cỡ lớn là điểm nhấn trên cản sau, tăng dáng vẻ thể thao khoẻ khoắn cho xe (Ảnh: Avatr).
Thể hiện đúng tham vọng của Avatr tạo ra những chiếc xe với “trí tuệ cảm xúc”, Vision Xpectra có khả năng cảm nhận môi trường và người dùng; các phần thân xe phát sáng tạo nên hiệu ứng chào đón. Trong khi đó, khoang kính lăng trụ giúp tỏa ánh sáng ấm áp từ bên trong (Ảnh: Avatr).
Cửa mở ngược, kích thước lớn với thiết kế không trụ B giúp việc ra vào xe dễ dàng. Xe có 4 chỗ, hệ thống đèn viền nội thất, tựa đầu như gối hơi, và các màn hình trong suốt. Một chi tiết thú vị khác là chi tiết “điêu khắc nan” trên cửa có thể hòa quyện với bảng táp-lô khi mở và đóng (Ảnh: Avatr).
Trung tâm táp-lô có một chi tiết gọi là “vortex”, nơi chứa “thực thể AI sống” có khả năng tương tác với hành khách. Trong khi đó, phần “cortex” trên bệ trung tâm kết hợp điều khiển cảm ứng và cử chỉ trong một vòng tròn trực quan. Đội ngũ thiết kế còn sáng tạo thêm ly champagne và vali xách tay đi kèm để phù hợp với không gian sang trọng của xe (Ảnh: Avatr).
Vision Xpectra có kích thước dài 5.843mm, rộng 2.132mm, cao 1.405mm và trục cơ sở 3.450mm. Kích thước này tương đương Rolls-Royce Phantom bản trục cơ sở kéo dài hay Hongqi Guoli, và thậm chí vượt qua mẫu Maextro S800 của Huawei và JAC (Ảnh: Avatr).
Avatr chưa công bố thông số kỹ thuật, nhưng hiện tại hãng đang bán các mẫu xe thuần điện và mở rộng phạm vi (EREV), dựa trên khung gầm Changan, pin CATL và công nghệ Huawei (Ảnh: Avatr).
Avatr Vision Xpectra sẽ không được sản xuất thương mại, nhưng đặt nền tảng cho sự tiến hóa trong ngôn ngữ thiết kế của hãng, và nhiều chi tiết có thể được ứng dụng trên mẫu xe cao cấp nhất của thương hiệu trong tương lai (Ảnh: Avatr).