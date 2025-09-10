Chiêm ngưỡng chiếc xe điện Trung Quốc dài gần 6m, trần kính toàn bộ

Trung tâm táp-lô có một chi tiết gọi là “vortex”, nơi chứa “thực thể AI sống” có khả năng tương tác với hành khách. Trong khi đó, phần “cortex” trên bệ trung tâm kết hợp điều khiển cảm ứng và cử chỉ trong một vòng tròn trực quan. Đội ngũ thiết kế còn sáng tạo thêm ly champagne và vali xách tay đi kèm để phù hợp với không gian sang trọng của xe (Ảnh: Avatr).