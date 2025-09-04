"Các hãng xe nên dè chừng công nghệ của Trung Quốc, chứ không phải giá"

Thời gian gần đây, ai cũng nói về xe điện Trung Quốc. Hiện nay trong ngành ô tô đang tồn tại một luồng quan điểm rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ về công nghệ, và xe điện của họ có thể “quét sạch” các hãng xe Mỹ nếu vào được thị trường này.

Hiện ô tô Trung Quốc chưa thể vào thị trường Mỹ chủ yếu do hàng rào thuế quan (Ảnh: Autoblog).

Trong podcast với chủ đề Plugged-In (Sạc điện) của trang InsideEVs, CEO RJ Scaringe của Rivian đã chia sẻ nhiều ý kiến về xe điện Trung Quốc và khả năng tác động của chúng đối với ngành công nghiệp ô tô điện Mỹ. Ông tin rằng “mọi hãng xe” đều nên tính toán chiến lược sản phẩm của mình dựa trên khả năng xe điện Trung Quốc sẽ đặt chân vào thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Scaringe, điều mà ngành công nghiệp ô tô Mỹ không nên tập trung thái quá chính là chi phí. Sự cạnh tranh khốc liệt buộc các hãng xe Trung Quốc lao vào cuộc đua giảm giá, một chiến lược được cho là khó bền vững.

Ông cho rằng các hãng xe Trung Quốc không thể áp dụng chiến lược tương tự ở Mỹ, nhất là khi có thuế nhập khẩu. Bên cạnh đó, xe bán tại Mỹ sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khác nhau, khiến chi phí tăng lên. Thực tế tại châu Âu đã cho thấy điều này, khi mẫu BYD Seagull siêu rẻ cũng phải bán với giá khoảng 23.000 euro.

Thay vào đó, theo ông Scaringe, các hãng xe Mỹ nên dè chừng công nghệ đến từ Trung Quốc. Ông nhận định rằng điều đáng báo động là, về tổng thể, công nghệ xe điện Trung Quốc tốt hơn nhiều.

“Nếu tôi là một nhà sản xuất ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ ít bận tâm đến chi phí hơn mà tập trung nhiều hơn vào thực tế rằng các mẫu xe thực sự tốt hơn”, ông nói.