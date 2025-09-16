10 ô tô xăng/dầu “hút” khách Việt tháng 8: Xe Nhật áp đảo, xe Hàn vắng bóng

Ảnh hưởng của tháng Ngâu - dịp thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam, danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu “hút” khách nhất cũng ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng 8. Đáng chú ý, chỉ 5 sản phẩm bán vượt mốc 1.000 chiếc.

Ford Ranger tiếp tục là mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 8, với doanh số giảm 5,4% so với tháng 7. Vị trí thứ 2 không còn thuộc về Mazda CX-5 do kết quả bán hàng giảm tới 35,4%, nhưng mẫu xe Nhật tiếp tục là sản phẩm “hút” khách nhất phân khúc SUV cỡ C.

Honda City vươn lên vị trí thứ 2. Với doanh số chỉ giảm 3,8% so với tháng 7, mẫu xe này tạm nắm giữ vị thế số 1 ở phân khúc sedan hạng B. Toyota Vios cũng góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất tháng 8, nhưng kết quả bán hàng giảm tới 40,1% so với tháng 7.

Mitsubishi Xpander là sản phẩm ghi nhận doanh số giảm mạnh nhất (41,7%), nhưng vẫn là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 8. “Người anh em” của Xpander là Xforce tiếp tục góp mặt trong danh sách, song chưa thể vượt qua Toyota Yaris Cross.

Ford Territory biến mất khỏi bảng xếp hạng 10 mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 8. Thay vào đó là Toyota Veloz Cross, giúp ô tô thương hiệu Nhật gia tăng sự hiện diện với 8 sản phẩm, xe Mỹ còn 2 đại diện, xe Hàn tiếp tục vắng mặt.