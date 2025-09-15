Xforce, Yaris Cross đón đối thủ mới: Dáng tựa Range Rover, dễ về Việt Nam

Jaecoo, thương hiệu con của tập đoàn Chery (Trung Quốc), vừa giới thiệu J5 đến khách hàng Malaysia trước khi mở bán chính thức vào cuối năm nay. Giới truyền thông nước sở tại dự đoán giá bán khoảng 120.000 Ringgit (tương đương 751 triệu đồng).

Tháng 6/2024, Jaecoo cho biết đã có kế hoạch mang J5 về Việt Nam trong tương lai gần. Xe sẽ cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Honda HR-V

J5 gây chú ý bởi kiểu dáng ngoại thất gợi liên tưởng đến Range Rover Evoque, từ thiết kế cửa sổ, đường gân chạy dọc thân xe cho đến đèn hậu LED nối liền thanh trang trí nằm ngang đính dòng chữ “JAECOO”. Hãng giấu ống xả phía sau ba-đờ-sốc đơn giản, tổng thể chiếc SUV cỡ B thêm gọn gàng và hiện đại.

J5 là cái tên hiếm hoi trong phân khúc có cần gạt nước phía sau ẩn dưới cánh lướt gió (Ảnh: Paultan).

Phía trước, Jaecoo J5 kế thừa lưới tản nhiệt đa nan dọc cỡ lớn và đèn chiếu sáng LED vuông vắn từ “đàn anh” J7, song đèn pha và đèn định vị ban ngày đã được tích hợp vào một cụm. Cản trước được điểm xuyết bằng mảng nhựa đen sần to bản, “vắng bóng” đèn sương mù.

Hệ thống treo MacPherson phía trước, trong khi phía sau là loại liên kết đa điểm - một điểm cộng khi hầu hết các xe hạng B dùng động cơ đốt trong “trung thành” với treo thanh xoắn. La-zăng 18 inch đi kèm lốp cỡ 235/55 rộng và dày hơn cấu hình trên Xforce lẫn Yaris Cross.

Khách hàng có thể tùy chọn màu sơn ngoại thất hai tông màu.

Trái với J7 và J6, Jaecoo J5 không dùng tay nắm cửa dạng ẩn (Ảnh: Paultan).

Chiều rộng của mẫu xe Trung Quốc gây ấn tượng với con số 1.860mm, tiệm cận xe hạng C như Hyundai Tucson (1.865mm). Các thông số kích thước còn lại bao gồm chiều dài 4.380mm (kém Xforce 10mm), chiều cao 1.650mm, chiều dài cơ sở 2.620mm ngang Yaris Cross và ngắn hơn Xforce 30mm.

Nội thất J5 tối giản như nhiều ô tô đến từ đất nước tỷ dân hiện nay. Người dùng sẽ điều khiển hầu hết chức năng qua màn hình cảm ứng 13,2 inch có độ phân giải 2K, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Vô-lăng hai chấu tạo hình lạ mắt; bảng đồng hồ hẹp về chiều cao có giao diện tương đồng với MPV cỡ trung Hyundai Custin tại Việt Nam. Cần số trên cột lái giúp giải phóng đáng kể không gian bệ trung tâm.

Các bề mặt nhựa đen bóng có họa tiết mô phỏng sợi carbon (Ảnh: Paultan).

Jaecoo cho biết khoang xe Jaecoo J5 được TÜV SÜD (công ty Đức nổi tiếng trong lĩnh vực kiểm nghiệm sản phẩm) công nhận là “thân thiện với vật nuôi”.

Một số tiện nghi nổi bật có điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc không dây 50W, hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng, đèn viền nội thất 64 màu và cốp điện. Xe thậm chí được trang bị cả tính năng karaoke với micro không dây theo xe.

Khía cạnh an toàn được đảm bảo bởi hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù. Camera 360 độ không chỉ hiển thị 3D mà còn giả lập không gian gầm xe.

Hàng ghế sau thoáng đãng nhờ vào kính trần toàn cảnh đi kèm rèm che chỉnh điện; cốp rộng 480-1.180 lít, dưới sàn có lốp dự phòng (Ảnh: Paultan).

Dưới cùng một “mái nhà” Chery, không khó hiểu khi Jaecoo J5 chia sẻ chung động cơ 1.5L tăng áp với Omoda C5. Cỗ máy sản sinh công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210Nm, nối với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Nhà sản xuất công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,5 lít/100km (chuẩn WLTC).

Tại Thái Lan, hãng cung cấp biến thể thuần điện J5 EV mạnh 208 mã lực và 288Nm, pin 60,9kWh cho tầm hoạt động lên đến 470km.

Jaecoo J5 mạnh mẽ hơn hẳn các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc, song độ bền vẫn chưa thể được kiểm chứng trong tương lai gần (Ảnh: Paultan).

Thương hiệu Omoda & Jaecoo chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024 cùng Omoda C5 (hạng B, giá 539-669 triệu đồng) và Jaecoo J7 (hạng C, giá 799-969 triệu đồng). Hãng cho thấy tham vọng lớn thông qua các sản phẩm sở hữu nhiều trang bị, giá bán dễ tiếp cận cùng lộ trình mở rộng hệ thống đại lý và xây dựng nhà máy lắp ráp tại Hưng Yên.

Tuy nhiên, phân khúc SUV hạng B/B+ hiện chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt với trên dưới 20 cái tên, đa dạng về xuất xứ, hệ động lực và giá bán. Trong đó, xe điện VinFast VF 6 vượt trội về doanh số với 12.492 xe bán ra trong vòng 8 tháng đầu năm 2025, bỏ xa đại diện xe xăng bán chạy nhất là Toyota Yaris Cross (7.691 xe).

Những “tân binh” Trung Quốc như Omoda C5 hay sắp tới có thể là Jaecoo J5 cần phải vượt qua rào cản về độ nhận diện thương hiệu chưa cao, cũng như định kiến về nguồn gốc nếu muốn tiếp cận khách hàng Việt Nam.