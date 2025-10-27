Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên chia sẻ về 5 năm đẹp nhất cuộc đời

Đó là những chia sẻ đầy xúc động của tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiều 27/10.

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Mỗi ngày làm "người Nội vụ" đều rất gian nan nhưng vinh quang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trào dâng cảm xúc trong buổi lễ bàn giao nhiệm vụ người đứng đầu Bộ Nội vụ cho tân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình. Bà chia sẻ, trong giây phút này, biết bao kỷ niệm trong suốt hơn 5 năm công tác tại Bộ Nội vụ cùng ùa về.

Nhớ lại 5 năm về trước, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng dự lễ bàn giao, nhận nhiệm vụ từ Bộ trưởng tiền nhiệm Lê Vĩnh Tân sau khi quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước được công bố, trong ngày 8/4/2021.

Hiểu được tâm thế của Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ, trong buổi bàn giao hôm nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, các nội dung chuyển lại cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu để Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thuận lợi tiếp nhận.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ký biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ tấm lòng, trái tim mình, Phó Thủ tướng nghẹn ngào nói về những năm tháng công tác tại Bộ Nội vụ là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời, với đầy gian khổ, vất vả, cũng như vinh quang và tràn đầy tự hào. Trong hành trình này, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ cảm kích vì nhận được sự chia sẻ rất đặc biệt của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ.

“Để hôm nay, khi bước sang cương vị mới là Phó Thủ tướng Chính phủ, tôi muốn nói rằng những ngày đầu làm việc tại đây đều rất gian nan. Song chính những sự gian nan đó đã giúp cho tôi, những người sát cánh bên mình thêm động lực, thêm niềm tin, thêm quyết tâm để vượt lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng giao phó”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Trong dòng chảy 80 năm truyền thống xây dựng và phát triển, tân Phó Thủ tướng khẳng định, Bộ Nội vụ có thể tự hào rằng những đóng góp trong 5 năm vừa qua vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khi bàn giao nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).

Những ký ức 5 năm đó, theo Phó Thủ tướng, sẽ đi theo suốt cuộc đời mỗi người Nội vụ với những dấu ấn vui - buồn đáng nhớ, những vinh quang và tự hào. Trong đó, niềm tự hào lớn nhất trong mỗi người là được trực tiếp làm việc và là trung tâm của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của nền hành chính nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong lịch sử hiện đại, sắp xếp, tổ chức bộ máy là một cuộc cách mạng vô cùng lớn lao, làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ, tư duy, hành động. Thông qua nhiệm vụ lớn lao này, Phó Thủ tướng nhận thấy bản thân bà cũng như các cán bộ của Bộ Nội vụ trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chúng ta không bao giờ quên được những thời khắc triển khai các nội dung về sắp xếp bộ máy, không bao giờ quên được giờ phút thiêng liêng khi hợp nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ. Nơi đây với tôi đầy ắp những kỷ niệm sâu sắc, lắng đọng, ý nghĩa và cảm xúc này sẽ theo tôi suốt cuộc đời", Phó Thủ tướng nghẹn lời.

Từ những gợi nhớ về kỷ niệm đó, Phó Thủ tướng muốn khẳng định, người Nội vụ là những người hạnh phúc nhất. Người Nội vụ là những người vinh quang bởi đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời khắc lịch sử và làm nên cuộc cách mạng vĩ đại.

Kỳ vọng gửi gắm tại lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm vui khi được đón Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Một người lãnh đạo được trưởng thành từ thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm công tác tại hai địa phương lớn.

Ngày 25/10 vừa qua, Quốc hội đã phê chuẩn và Chủ tịch nước đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà làm Phó Thủ tướng, ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bà Phạm Thị Thanh Trà (sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV) trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Chính phủ Việt Nam. Bà là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trước khi trở thành Bí thư tỉnh ủy Yên Bái và được điều động về Trung ương làm Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào năm 2020. Ông Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967, quê ở Cà Mau, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV) trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ là lần điều động thứ 2 của ông Bình trong năm 2025. Hồi đầu năm, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ.

Qua từng cương vị, tân Bộ trưởng Nội vụ đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc và để lại những sản phẩm rất ấn tượng cho tỉnh Kiên Giang trước đây cũng như cho thành phố Cần Thơ hiện nay.

Với quá trình công tác, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần tâm huyết và sự cầu thị, Phó Thủ tướng tin rằng Bộ trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Tôi mong muốn các Thứ trưởng, trưởng, phó đơn vị thuộc, trực thuộc có sự cộng tác chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với tinh thần và trách nhiệm chính trị cao nhất. Khi làm việc với tôi, cùng nhau đêm hôm, sớm tối lặn lội vất vả, tận tụy, trách nhiệm như thế nào thì cùng Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình như thế", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Tân Phó Thủ tướng hy vọng, tin tưởng Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và đạt được nhiều thành công trong chặng đường tới đây. Bà tiếp tục phụ trách lĩnh vực Nội vụ nên mong muốn các cán bộ của Bộ chia sẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong mái nhà Nội vụ, Phó Thủ tướng cho rằng, một ngày là “người Nội vụ” cũng hạnh phúc. Trong thời gian dài làm việc tại đây, niềm hạnh phúc ấy với nữ Phó Thủ tướng không thể tả xiết.

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” - có rời đi mới hiểu hết cái đẹp, cái nghĩa, cái sâu lắng như vậy ở những người Nội vụ. Những cán bộ, công chức cần phát huy trách nhiệm, ngẩng cao đầu là người Nội vụ đã làm nên cuộc cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", vị lãnh đạo Chính phủ rưng rưng trong lời gan ruột trao gửi.

Bộ Nội vụ sẽ ghi nên những trang sử mới

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình chia sẻ, quá trình công tác ông đã trải qua nhiều cuộc bàn giao nhưng buổi bàn giao này đặc biệt, khác xa. Ông bày tỏ sự xúc động, vinh dự được tiếp nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vị Bộ trưởng tiền nhiệm đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ Nội vụ trong những năm qua, đặc biệt là trong cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy lịch sử trong năm 2025, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhận định, khối lượng công việc ngành đảm nhận vô cùng lớn. Rất nhiều nhiệm vụ rất quan trọng được giao, Phó Thủ tướng đã hoàn thành xuất sắc, để lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, sự thay đổi toàn diện cho đất nước.

Tân Bộ trưởng nhắc lại thời điểm cuối năm ngoái, sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng cũng như Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chính sách để thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Trong việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đóng góp của Bộ trưởng Nội vụ tiền nhiệm, theo Bộ trưởng Bình, cũng đặc biệt lớn.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Mạnh Quân).

“Có rất nhiều nỗi vất vả trong hành trình đó để đưa lại kết quả toàn vẹn, như chia sẻ của đồng chí Trà hôm nay, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ”, tân Bộ trưởng đúc kết.

Được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời điểm này, theo tân Bộ trưởng, là vinh dự to lớn với cá nhân ông, đồng thời cũng là trọng trách hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới ngày càng cao. Khối lượng công việc ngày càng lớn, càng nhiều trong khi thời gian gấp gáp.

Để tiếp nối, phát huy được những kết quả tốt đẹp mà Bộ trưởng tiền nhiệm Phạm Thị Thanh Trà đã dày công xây dựng, tân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cam kết sẽ cùng tập thể Bộ Nội vụ không ngừng nỗ lực để tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần “người Nội vụ” và tiếp tục ghi nên những trang sử mới xứng đáng với những dấu ấn sâu đậm mà nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà để lại thời gian qua. Tập thể Bộ Nội vụ mong Phó Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ luôn dành nhiều tình cảm, quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo với Bộ và tiếp tục có những đóng góp quan trọng với đất nước trong thời gian tới, nhất là với vai trò nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Chính phủ từ ngày đầu lập nước đến nay”.

Nhiệm vụ "chạy đua với thời gian" của tân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình Nói về nhiệm vụ mới với tân Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết khối lượng công việc phía trước của Bộ Nội vụ còn rất nặng nề. Để kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm của ngành, Phó Thủ tướng lưu ý đầu tiên về công tác xây dựng Đảng. Tới đây, Bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức dựa trên cốt lõi về nguyên tắc cơ bản, phương thức lãnh đạo của Đảng. Từ đó, Bộ Nội vụ xây dựng tổ chức đảng và mỗi đảng viên là một hạt nhân của sự đoàn kết và ý chí vươn mình mạnh mẽ, đóng góp vào sự nghiệp chung. “Chúng ta đã thành công từ sự đoàn kết, thống nhất và đồng lòng. Cho nên từ bây giờ, chúng ta tiếp tục làm việc trên tinh thần và truyền thống đoàn kết vốn có”, tân Phó Thủ tướng quán triệt. Về nhiệm vụ chính trị, bà Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến khối lượng công việc sắp tới rất lớn với hơn 300 đầu việc và vẫn còn tiếp tục được bổ sung từ cấp có thẩm quyền, việc phát sinh từ thực tiễn. Liên quan đến nhiệm vụ thực hiện các nội dung trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng cho biết, Bộ còn đang xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm và quan hệ lao động. Bên cạnh đó, có hai dữ liệu quốc gia vô giá đó là dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và dữ liệu an sinh xã hội. Trong bối cảnh này, hơn lúc nào hết Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung rất cao cho việc xây dựng hệ thống thể chế với 32 nghị định, 12 thông tư, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định của Chính phủ. Trong đó, có nhiều văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy và vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Tân Phó Thủ tướng cũng thúc các đơn vị phải chạy đua thời gian và “không thể chậm trễ” về việc phân loại đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, hướng dẫn số lượng cấp phó của người đứng đầu... Nhiệm vụ quan trọng nữa được đề cập là theo dõi diễn biến, tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó, Bộ tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo, Chính phủ kịp thời điều chỉnh, bổ sung, giải quyết vướng mắc khó khăn cho địa phương. Tiếp đó, Bộ Nội vụ cũng cần tiếp tục hoàn thiện lại một số các nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền như vấn đề biên chế, tiền lương và phụ cấp, phân loại tiêu chuẩn hành chính và đô thị.

Ảnh: Mạnh Quân