Sun Elite City: Quần thể đô thị tích hợp theo chuẩn quốc tế tiên phong tại miền Bắc

Phối cảnh Sun Elite City (Ảnh: Sun Property).

Quần thể “all-in-one” (tất cả trong một): Điểm đến thương mại, du lịch đón khách quốc tế của các quốc gia

Trên thế giới, mô hình đô thị tích hợp “All-in-one”, với đầy đủ công năng: resort nghỉ dưỡng, bến du thuyền, lưu trú, thương mại, giải trí được khai thác thành công và trở thành điểm đến hút khách du lịch của nhiều quốc gia, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế.

Điển hình là Marina Bay Sands (Singapore), một trong những mô hình “integrated resort” (khu resort tích hợp) tích hợp: khách sạn hạng sang, trung tâm hội nghị triển lãm, khu mua sắm, ẩm thực và giải trí thu hút hàng chục triệu lượt khách, đóng vai trò mũi nhọn kéo du lịch cho cả thành phố.

Theo “Annual Review 2024”, Marina Bay Sands ghi nhận doanh thu kỷ lục và đang thực hiện chương trình tái đầu tư 1,75 tỷ USD nhằm nâng cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands nổi tiếng tại Singapore (Ảnh: ShutterStock).

Trong khi đó, Palm Jumeirah (Dubai) là cụm đảo nhân tạo với tổ hợp biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn, bến và dịch vụ du thuyền, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí… minh chứng cho giá trị gia tăng của bất động sản (BĐS) khi tích hợp cảng biển và các tiện ích cao cấp. Khu đảo nhân tạo này là biểu tượng “điểm đến xa xỉ ” của Dubai, giúp tăng mạnh nhu cầu đầu tư BĐS tại khu vực, tạo lực kéo cho ngành du lịch và lưu trú.

Bất động sản hạng sang tại đảo Palm Jumeirah thu hút giới thượng lưu trên thế giới (Ảnh: ShutterStock).

Sự tăng trưởng của du lịch Dubai đã tác động trực tiếp đến giá BĐS tại Palm Jumeirah. Theo một phân tích, giá BĐS trung bình đã tăng 7,8% do sự hấp dẫn từ du lịch và lưu trú.

Câu chuyện thành công của mô hình “integrated resort” đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm, chi tiêu nội địa, nhu cầu MICE và du lịch cao cấp là gợi ý cho xu hướng phát triển các tổ hợp này tại Việt Nam.

Sun Elite City: Đô thị nghỉ dưỡng vươn tầm quốc tế

Với mô hình hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản thành công ở nhiều địa phương, Sun Group tiếp tục kiến tạo quần thể đô thị phức hợp ngay trung tâm Bãi Cháy, với tên gọi Sun Elite City.

Các sự kiện, lễ hội thường xuyên được tổ chức tại Sun Elite City (Ảnh: Ánh Dương).

Với quy mô 324ha, sở hữu các hạng mục hạ tầng giao thông hiện đại (cảng tàu khách, bến du thuyền, đường bao biển), các tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, quảng trường biển, chợ đêm, vịnh pháo hoa…, Sun Elite City đủ sức hấp dẫn cả những người có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh sinh lời.

Giống như Marina Bay Sands hay Resorts World Sentosa ở Singapore, dự án được phát triển theo mô hình “all-in-one”: nhà ở - lưu trú - công viên vui chơi - nghỉ dưỡng - bến du thuyền, nhằm biến vùng đất ven vịnh di sản thành đô thị biển tầm cỡ quốc tế.

Sun Elite City sở hữu lợi thế gần kề di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nơi đón hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Cùng với đó, dự án nằm tại tâm điểm kết nối giao thông cả đường bộ, đường thủy và đường không, tương lai còn cả đường sắt cao tốc, giúp kết nối Bãi Cháy, Quảng Ninh với cả nước và thế giới một cách thuận lợi.

Trên nền tảng hệ sinh thái tỷ đô đã được kiến tạo và vận hành ổn định, giúp Hạ Long, Quảng Ninh khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Bắc trong nhiều năm qua, Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo tòa tháp biểu tượng trên biển, cùng các tòa căn hộ cao tầng đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày một tăng của lượng lớn dòng khách đổ về Bãi Cháy.

3 tòa căn hộ cao cấp Sun Centro Town vừa ra mắt có tỷ lệ hấp thụ cao, nhất là các căn view (tầm nhìn) biển, cho thấy nhu cầu đầu tư căn hộ dịch vụ, khai thác cho thuê lớn ngay mặt biển Bãi Cháy, ngắm trọn vịnh di sản.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long (Ảnh: Sun Property).

Cùng với đó, lợi thế của cảng tàu khách quốc tế giúp Sun Elite City đón được dòng khách cao cấp từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hạ Long suốt 4 mùa. Các sản phẩm vui chơi giải trí kết hợp chính sách kích cầu du lịch mùa thấp điểm vừa được Quảng Ninh công bố sẽ giúp Bãi Cháy dần phá bỏ thế du lịch mùa vụ và hứa hẹn trở nên sôi động quanh năm.

Trong đó, nỗ lực của Sun Group tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội tại Bãi Cháy, tiêu biểu là hoạt động bắn pháo hoa hằng tuần, dần khai phá những dư địa phát triển mới của điểm đến nổi tiếng này.

Sun Elite City đang nắm trong tay cơ hội phát triển bứt phá như các quần thể “all in one” trên toàn cầu. Theo mục tiêu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đón 20 triệu lượt khách, trong đó 15,5 triệu khách du lịch nội địa và 4,5 triệu khách quốc tế. Con số này sẽ còn tăng trưởng hơn nữa khi hạ tầng du lịch Quảng Ninh hoàn thiện theo chuẩn quốc tế, trong đó những tổ hợp như Sun Elite City được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như thỏi nam châm duy trì sức hút điểm đến.