Hoàn tất tập huấn nghiệp vụ kế toán người có công cho công chức TPHCM

Đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các xã, phường để nắm bắt khó khăn của địa phương (Ảnh: CTV).

Ngày 27/10, bà Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Nội vụ, công chức tăng cường của Bộ đến TPHCM, cho biết tổ công tác tăng cường phối hợp cùng Sở Nội vụ TPHCM đã hoàn tất chương trình tập huấn công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025 cho lãnh đạo, kế toán phụ trách quản lý kinh phí ngân sách trung ương của 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Chương trình tập huấn được chia thành 3 đợt, tổ chức tại trung tâm của 3 khu vực theo địa bàn TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để thuận tiện cho cán bộ xã, phường đến tham dự. Đợt tập huấn cuối cùng dành cho 30 xã, phường thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thành phố đã hoàn thành trong ngày 24/10.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết thực trạng cho biết nhiều xã, phường gặp khó khăn trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công do thiếu nhân sự kế toán.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến khai mạc hội nghị tập huấn (Ảnh: CTV).

Theo thống kê của Sở Nội vụ TPHCM, hiện thành phố có 168 xã, phường nhưng chỉ có 17 người từng làm kế toán lĩnh vực người có công ở cấp xã, 80 người từng làm kế toán nhưng ở lĩnh vực khác, đặc biệt là có đến 71 người chưa từng làm kế toán.

Trước thực trạng đó, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp cùng tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn chuyên môn. Báo cáo viên là bà Nguyễn Thị Hoa – chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại Bộ Nội vụ – hướng dẫn chi tiết quy trình quản lý, sử dụng kinh phí, từ lập dự toán đến quyết toán.

Tại hội nghị, nhiều công chức tham gia tập huấn chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn khi được phân công làm nhiệm vụ này từ ngày 1/7. Nhiều người không có chuyên môn kế toán nên lúng túng khi xử lý các thủ tục liên quan đến tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công chức cấp xã chia sẻ những khó khăn khi tiếp nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: CTV).

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giải đáp trực tiếp những vướng mắc cán bộ cơ sở đang gặp phải trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, bà Hoa đã hướng dẫn chi tiết các bước triển khai nhiệm vụ quản lý và sử dụng kinh phí từ khâu xây dựng kế hoạch, dự toán cho đến khâu triển khai các nhiệm vụ theo dự toán giao, thanh quyết toán, xử lý số dư kinh phí và lập báo cáo quyết toán.

Bà Nguyễn Thị Hoa hướng dẫn nghiệp vụ tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Qua khảo sát, tổ công chức tăng cường ghi nhận nhiều xã còn gặp khó khăn ở những nội dung liên ngành như làm thủ tục hỗ trợ nhà ở cho người có công (quy trình nộp hồ sơ, thẩm quyền ký quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất...).

Để giải quyết các vướng mắc trên, bà Hoa đã trao đổi với lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM mời ông Nguyễn Đức Cường, công chức tăng cường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng tham gia tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ liên quan.

Các cán bộ cấp xã tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau khi được tập huấn (Ảnh: CTV).

Bà Nguyễn Thị Hoa nhấn mạnh: “Với phương thức tập huấn kết hợp truyền đạt kiến thức pháp lý chuyên ngành sẽ giúp công chức cấp xã nhanh chóng nắm bắt được công việc, thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả.

Chăm sóc người có công là nghĩa cử tri ân mà mỗi cán bộ đều cần có. Do đó, mỗi người cần có trách nhiệm phục vụ chăm sóc, phụng dưỡng thật tốt nhóm đối tượng này. Có quyết tâm và nhiệt huyết, chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.