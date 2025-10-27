Tăng cường nhân sự, củng cố hoạt động Cục Quản lý lao động ngoài nước

Sáng 27/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định cử công chức tăng cường về công tác tại các đơn vị thuộc Cục, theo Quyết định số 1220/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 23/10/2025.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, đại diện Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Đưa lĩnh vực xuất khẩu lao động trở lại ổn định, phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, mỗi năm mang lại 5-7 tỷ USD kiều hối, tương đương các ngành xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may, da giày.

"Đây là một kênh đối ngoại đặc biệt - đối ngoại nhân lực, mang tính chiến lược và có sức lan tỏa sâu rộng", ông nói.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng quán triệt hoạt động của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng yêu cầu Cục tập trung hoàn thiện thể chế trong tháng 10, đặc biệt là tham mưu sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP để "xóa bỏ triệt để những kẽ hở dễ dẫn đến tiêu cực trong quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công".

"Phải xây dựng thể chế đủ chặt chẽ để không ai dám vi phạm, không có điều kiện để vi phạm và cũng không muốn vi phạm", ông nhấn mạnh.

Cục cũng cần rà soát phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa Bộ, địa phương và các phòng chuyên môn; tăng cường chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo minh bạch và phòng ngừa tiêu cực.

Thứ trưởng đồng thời giao nhiệm vụ cho Cục tập trung xúc tiến mở rộng thị trường lao động, khởi động lại các thỏa thuận với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và tìm kiếm các thị trường mới, coi đây là đối ngoại nhân lực chiến lược dài hạn.

Tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

Theo ông Nguyễn Huy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành Kết luận số 37, xác định sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo Cục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Huy Hưng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, yêu cầu đầu tiên là nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, củng cố tinh thần trách nhiệm và rút kinh nghiệm từ những sự việc đã xảy ra. Các nhiệm vụ khác gồm: hoàn thiện thể chế, rà soát đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ, và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch.

Ông Hưng đề nghị Đảng ủy và lãnh đạo Cục cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trên thành chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức triển khai đồng bộ. Ban Thường vụ sẽ định kỳ đánh giá kết quả sau 6 tháng hoặc một năm.

Tăng cường nhân sự, củng cố bộ máy

Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, 9 công chức thuộc 7 đơn vị của Bộ Nội vụ được tăng cường về Cục Quản lý lao động ngoài nước từ ngày 27/10/2025, trong thời gian 6 tháng.

Các đơn vị có cán bộ được cử đi gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức phi chính phủ và Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới.

Sau khi tiếp nhận, Cục đã bố trí 9 công chức này về các phòng chuyên môn như Phòng Thị trường châu Âu, châu Mỹ, Trung Quốc; Phòng Thị trường châu Á, châu Phi; Phòng Pháp chế; Phòng Kiểm tra – Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Văn phòng Cục, đồng thời tiến hành điều chuyển nội bộ 11 công chức hiện có để sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn và yêu cầu công việc.

9 công chức nhận quyết định tăng cường cho Cục Quản lý lao động ngoài nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo, cho biết Cục đang rà soát lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ, đặc biệt trong khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ doanh nghiệp, để đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

"Cục đang hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ để giảm tối đa thủ tục thủ công, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý", ông chia sẻ, đồng thời khẳng định sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn củng cố và phát triển.

Đại diện cho nhóm công chức mới tăng cường, bà Nguyễn Thị Hường, chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, khẳng định sẽ vận dụng kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để cùng tập thể Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Bộ giao phó.

Theo ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý doanh nghiệp và người lao động, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 95%. Hệ thống cơ sở dữ liệu đã số hóa từ năm 2015, hiện lưu trữ thông tin của khoảng 500 doanh nghiệp dịch vụ và 1 triệu lao động đang làm việc ở nước ngoài, đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lao động.