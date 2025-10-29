Nắp hố ga Tân Phú đạt chuẩn chất lượng, nâng cao an toàn cho đường phố đô thị

Nâng tầm chất lượng nắp hố ga góp phần nâng cao an toàn đô thị

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, hàng triệu bánh xe lăn qua những con đường mỗi ngày. Đằng sau sự sầm uất ấy vẫn tồn tại những mối nguy tiềm ẩn, đặc biệt là các nắp hố ga gãy, vỡ hoặc bị mất cắp. Những “cái bẫy” tưởng chừng nhỏ ấy đã không ít lần gây ra tai nạn thương tâm cho người đi đường.

Từ thực tế, Tân Phú đầu tư toàn diện vào quy trình sản xuất nắp hố ga khép kín, sử dụng gang cầu, gang cường lực và vật liệu composite cao cấp. Nhờ đó, sản phẩm đạt khả năng chịu tải trọng lớn, chống ăn mòn và hạn chế rủi ro nứt vỡ, đảm bảo tuổi thọ dài trong mọi điều kiện thời tiết.

Mỗi nắp hố ga đều được kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn BS EN 124, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và TQC, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông trên đường.

Nắp hố ga Tân Phú đạt chuẩn chất lượng, bền bỉ, an toàn (Ảnh: Tân Phú).

Với nhà máy hơn 10.000m² tại Thái Nguyên, Tân Phú sở hữu hệ thống dây chuyền hiện đại, công nghệ đúc và xử lý bề mặt tiên tiến. Đội ngũ kỹ sư trực tiếp giám sát từng công đoạn - từ thiết kế khuôn, nấu luyện, gia công đến thử tải trước khi xuất xưởng.

Chính quy trình nghiêm ngặt này giúp sản phẩm đồng nhất về chất lượng, bền vững theo thời gian và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các dự án hạ tầng lớn trên toàn quốc.

Dù việc vỡ nắp, mất nắp phần lớn đến từ khâu sử dụng và quản lý, nhưng một chiếc nắp hố ga được sản xuất đúng chuẩn, có thiết kế an toàn, khóa chống xê dịch và chống trượt vẫn đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu rủi ro tai nạn và chi phí bảo trì.

Tân Phú hướng tới việc đồng bộ hóa chất lượng hạ tầng đô thị, giúp các địa phương tiết kiệm ngân sách sửa chữa và nâng cao mỹ quan thành phố, an toàn đô thị.

Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành sản xuất thiết bị hạ tầng, ông Nguyễn Ngọc Hiếu luôn nhấn mạnh triết lý: “Chất lượng là danh dự, an toàn là sứ mệnh". Với triết lý này, mỗi sản phẩm của Tân Phú là kết tinh của hàng trăm giờ nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm định.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hiếu - Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Hạ tầng Tân Phú (Ảnh: Tân Phú).

Chia sẻ về quy trình của Tân Phú, ông Nguyễn Ngọc Hiếu nhấn mạnh: "Đối với ngành hàng đặc thù này, không có chỗ cho sai sót. Một chiếc nắp hố ga kém chất lượng có thể gây rủi ro an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường.

Vì vậy, tại Tân Phú, chúng tôi không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm đầu ra, mà chúng tôi chú trọng vào quy trình. Từng chi tiết nhỏ phải được giám sát, từng tiêu chuẩn kỹ thuật phải được tuân thủ tuyệt đối".

Các sản phẩm chủ lực của Công ty TNHH Tân Phú

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thiết bị hạ tầng Tân Phú thành lập năm 2018, có trụ sở tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội, xưởng sản xuất đặt tại Thái Nguyên.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ hạ tầng kỹ thuật như nắp hố ga gang, nắp hố ga composite, song chắn rác, tấm sàn grating, nắp bể cáp, khung hố ga, tấm đan bê tông polymer…

Tân Phú chuyên cung cấp sản phẩm gang đúc chất lượng, giá cả hợp lý (Ảnh: Tân Phú).

Các sản phẩm của Tân Phú hiện được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thoát nước, khu đô thị, cầu đường, nhà máy và khu công nghiệp, góp phần đồng bộ hạ tầng đô thị hiện đại và an toàn hơn.

