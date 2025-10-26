Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

Tiêu chuẩn chung với công chức lãnh đạo

Theo đó, dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Về chính trị, tư tưởng, dự thảo nghị định nêu rõ những phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật với công chức, viên chức lãnh đạo.

Đồng thời, dự thảo cũng quy định về trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; thành tích, kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác; một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm được cụ thể hóa như tại quy định của Quy định số 350-QĐ/TW.

Trong đó, liên quan đến trình độ lý luận chính trị, dự thảo quy định những trường hợp cụ thể như: Tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Nhóm này được áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Thứ trưởng, vụ trưởng và tương đương, phó vụ trưởng và tương đương, giám đốc Sở và tương đương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ...

Dự thảo đưa ra yêu cầu tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; phó trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục...

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề xuất không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với chức danh, chức vụ như: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; phó trưởng phòng và tương đương cấp xã.

Về trình độ quản lý nhà nước, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Những trường hợp đặc thù

Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm trên cơ sở Quy định số 365-QĐ/TW, cụ thể với 6 trường hợp.

Thứ nhất là trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này.

Thứ hai là trường hợp người giữ chức danh, chức vụ quy định được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tương đương hoặc kiêm nhiệm chức danh, chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh, chức vụ tương đương hoặc tiêu chuẩn chức vụ kiêm nhiệm.

Thứ ba là trường hợp được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm từ các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này nhưng phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm.

Thứ tư là khi xem xét, bổ nhiệm chức danh, chức vụ mới chưa có trong dự thảo nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ tương đương có vị trí, tính chất tương đồng.

Thứ năm là trường hợp bổ nhiệm lần đầu tiên vào các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.

Thứ sáu là các trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức xem xét, quyết định.