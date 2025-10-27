Giữ nguyên biên chế 5 năm tới để củng cố, ổn định bộ máy sau sắp xếp

Ban Tổ chức Trung ương vừa có công văn gửi các Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị trong quý III/2025 liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là kế hoạch rà soát, xây dựng tổng thể về biên chế và vị trí việc làm của toàn hệ thống trong giai đoạn 2026-2031.

Giữ ổn định biên chế 5 năm sau sắp xếp

Thực hiện Kết luận số 186-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đang phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện vị trí việc làm và biên chế tổng thể của hệ thống chính trị.

Trước mắt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản bố trí đúng quy định.

Biên chế sẽ được giữ ổn định 5 năm đầu sau sắp xếp (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Khi bộ máy hoạt động ổn định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xác định biên chế tổng thể, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2031 được xác định là thời kỳ củng cố, ổn định bộ máy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã). Việc tinh giản biên chế sẽ được xem xét sau 5 năm, khi đội ngũ cán bộ đã đáp ứng được khối lượng công việc lớn hơn sau sắp xếp.

Ban Tổ chức Trung ương đang dự thảo quyết định giao biên chế năm 2026 và nghiên cứu đề xuất khung biên chế giai đoạn 2026–2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tổng hợp kiến nghị của các địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã triển khai các bước chuẩn bị, tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính hai cấp.

Phân quyền và tiêu chí xác định biên chế, cấp phó

Theo Ban Tổ chức Trung ương, việc bố trí cấp phó của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng các ban tham mưu, giúp việc dùng chung của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh.

Các địa phương có quyền chủ động trong sắp xếp, quản lý biên chế phù hợp với tình hình thực tế, nhưng phải bảo đảm thống nhất với quy định của Trung ương.

Đối với tiêu chí xác định số lượng cấp phó của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Tổ chức Trung ương cho biết Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì ban hành tiêu chí xác định số lượng cấp phó, quy định cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, bảo đảm không vượt quá định hướng tại Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hướng tới thống nhất một loại biên chế chung

Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận kiến nghị của nhiều địa phương về việc thống nhất một loại biên chế chung cho cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền, giao cho cấp ủy tỉnh quản lý.

Quan điểm này nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tình hình sử dụng biên chế sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, xác định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026–2031 gắn với vị trí việc làm, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về cơ cấu, số lượng công chức tối thiểu theo từng loại hình xã, phường và cơ chế hợp đồng có thời hạn đối với vị trí chuyên môn còn thiếu.