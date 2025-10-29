60% lao động ở Mỹ không có công việc ổn định về tài chính

Nghiên cứu này được Gallup – công ty phân tích và tư vấn đa quốc gia của Mỹ – thực hiện thông qua cuộc khảo sát hơn 18.000 người lao động thuộc nhiều ngành nghề và loại hình việc làm khác nhau trên toàn nước Mỹ.

60% lao động ở Mỹ không có "công việc chất lượng" (Ảnh minh họa: Nick Daivid).

Bà Maria Flynn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức Jobs for the Future – đơn vị đồng thực hiện nghiên cứu – nhận định đây là con số đáng lo ngại.

“Thị trường lao động đang tạo ra nhiều việc làm, nhưng không đủ công việc giúp người lao động thật sự phát triển”, bà nói.

Theo Gallup, một “công việc chất lượng” được định nghĩa là công việc đáp ứng tối thiểu 3 trong 5 tiêu chí gồm mức thu nhập đảm bảo nhu cầu sống cơ bản và giảm áp lực tài chính; môi trường làm việc an toàn, tôn trọng, không có quấy rối; cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng; quyền tự chủ và tiếng nói trong các quyết định về điều kiện làm việc; lịch làm việc ổn định, linh hoạt, giúp người lao động kiểm soát được thời gian và cách thức hoàn thành công việc.

Người làm việc trong các ngành khách sạn, bán lẻ và kho bãi lại ít có khả năng có được công việc đáp ứng các tiêu chí nói trên.

Nghiên cứu cho thấy một trong những vấn đề phổ biến nhất là sự thiếu linh hoạt trong lịch làm việc, đặc biệt ở các ngành dịch vụ và bán lẻ, nơi có nhiều lao động nữ. Dữ liệu cho thấy chỉ 34% phụ nữ có “công việc chất lượng”, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 45%.

Chỉ 40% người lao động Mỹ hiện có công việc được xem là “chất lượng”. Nhóm này thường có mức độ hài lòng với cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc cao hơn những người còn lại. Các lĩnh vực có tỷ lệ “công việc chất lượng” cao nhất là dịch vụ chuyên nghiệp, tài chính và thương mại bán buôn.

Kết quả khảo sát cũng mang đến một phát hiện bất ngờ là người lao động tự do – những người không làm việc theo hợp đồng lao động – lại có nhiều khả năng sở hữu “công việc chất lượng” hơn so với nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian.

Dù họ không có thu nhập ổn định hay phúc lợi xã hội, nhóm này cảm thấy có nhiều quyền tự chủ hơn trong việc sắp xếp lịch làm việc, lựa chọn khách hàng và môi trường làm việc. Chính điều đó giúp họ đáp ứng các tiêu chí “chất lượng” mà Gallup đưa ra.

Theo bà Maria Flynn, nhiều doanh nghiệp đang tập trung quá nhiều vào chính sách lương thưởng để thu hút và giữ chân nhân viên, trong khi bỏ qua các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người lao động.

“Một điểm yếu trong bất kỳ yếu tố nào của công việc đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những nhóm lao động nhất định. Chúng ta cần đảm bảo rằng ngay cả những công việc cấp thấp hay mới vào nghề cũng phải có yếu tố chất lượng, chứ không chỉ tập trung vào các vị trí cấp cao”, bà chia sẻ.

Bà cho rằng doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng công việc mà không cần chi phí lớn, chẳng hạn như tăng cường cơ hội cố vấn, đào tạo nghề nghiệp, giúp nhân viên phát triển kỹ năng hoặc tạo điều kiện để người lao động được tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến công việc của họ.

“Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng doanh nghiệp. Các tổ chức cộng đồng, cơ sở giáo dục và xã hội nói chung cần cùng tham gia, hỗ trợ người trẻ có đủ thông tin và kỹ năng để lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp và bền vững hơn”, bà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhóm lao động trẻ từ 18 đến 24 tuổi lại là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Chỉ 29% trong số họ cho biết đang làm công việc đáp ứng được các tiêu chí của một “công việc chất lượng”. Phần lớn, người trẻ gặp khó khăn do thiếu quyền ra quyết định, có lịch làm việc không ổn định, phải đối mặt tình trạng bị phân biệt đối xử hoặc thiếu tôn trọng tại nơi làm việc.