Hội Nghệ sĩ Múa trăn trở về điệu dân vũ dành cho người Việt Nam

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam giới thiệu chương trình vũ điệu Tay trong tay - Hand in hand.

Đây là một hoạt động nghệ thuật mang ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa các vùng miền trên khắp đất nước thông qua ngôn ngữ múa.

Hình ảnh quảng bá vũ điệu "Tay trong tay" của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết, vũ điệu Tay trong tay không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của sự thống nhất, đồng lòng, hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Phương, điệu múa này là cách để nghệ thuật múa hòa mình vào đời sống, trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa nghệ sĩ với công chúng.

Tay trong tay được giới thiệu lần đầu tiên tại Tuần lễ Múa Việt Nam năm 2023 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra được một điệu múa mang đậm bản sắc Việt Nam, có tính đại chúng, tính cộng đồng và dễ thực hiện để người dân ai cũng có thể biểu diễn...”, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam cho biết.

Biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam chia sẻ, vũ điệu Tay trong tay được sáng tạo từ những động tác đơn giản, gần gũi để thu hút đông đảo người tham gia, đồng thời truyền tải được nét đẹp nghệ thuật và tinh hoa văn hóa các vùng miền.

Về cơ bản, động tác chân của điệu múa giống nhịp bước chân của mọi người, động tác tay mô phỏng biểu tượng hoa sen. Chính vì vậy, vũ điệu dễ phổ biến trong cộng đồng.

"Tay trong tay được chắt lọc từ hệ thống ngôn ngữ múa của 54 dân tộc Việt Nam, với 4 nhóm động tác cơ bản tượng trưng cho sự đồng lòng và kết nối.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một điệu múa quốc dân để mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, đều có thể hòa nhịp trong một vũ điệu chung của dân tộc...", bà Tuyết Minh nói.

Biên đạo múa Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam (Ảnh: Lạc Thành).

NSND Nguyễn Ngọc Bích nhận định rằng, Việt Nam vẫn chưa có một điệu múa mang tính biểu tượng quốc gia như Lăm vông của người Lào hay Tango của người Argentina.

Theo bà, việc xây dựng nên một điệu múa quốc dân là hành trình dài hơi mà Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.

"Ý tưởng nghe có vẻ giản dị nhưng để tạo nên một vũ điệu vừa mang bản sắc dân tộc vừa gần gũi để ai cũng có thể hòa mình vào lại là thách thức không nhỏ", NSND Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ.

Năm nay, người dự thi có thể gửi video tham dự trực tuyến. Người tham gia có thể phát triển điệu múa Tay trong tay theo các phong cách dân gian, đương đại hay kết hợp nhiều thể loại, miễn sao giữ được tinh thần gốc của vũ điệu.

Các video có độ dài từ 40 giây đến 1 phút 30 giây, có bố cục rõ ràng, hình ảnh đẹp, âm thanh trong trẻo, có thể lồng ghép yếu tố giới thiệu địa danh, nét văn hoá hoặc sinh hoạt cộng đồng. Ban tổ chức khuyến khích sử dụng góc quay sáng tạo, trang phục phù hợp và tinh thần tươi vui, lan tỏa năng lượng tích cực.

Ban tổ chức nhận tác phẩm tham dự từ ngày 16/11 đến ngày 16/12. Những video xuất sắc sẽ được chọn và dự kiến trao giải cuối năm nay.