Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các xã, phường.

Thời gian qua, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tỉnh vẫn ghi nhận một số hạn chế như một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm; thái độ giao tiếp chưa chuẩn mực; có trường hợp từ chối hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mà không có lý do chính đáng.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại một xã ở tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Vũ Nguyệt).

Ngoài ra, việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn chậm và tồn đọng kéo dài. Điều này ảnh hưởng đến niềm tin, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Tây Ninh yêu cầu lãnh đạo xã, phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải đúng quy định theo bộ thủ tục hành chính đã được công bố.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu không được từ chối hồ sơ của người dân, doanh nghiệp nếu không có lý do chính đáng; không yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Các đơn vị cần đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu và thành phần hồ sơ đã có để tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ, công chức, viên chức phải hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, không được từ chối. UBND các xã, phường cần bố trí lực lượng hỗ trợ thường xuyên, có thể huy động đoàn thanh niên hoặc tình nguyện viên, không để người dân chờ đợi lâu hoặc ra về mà chưa được hướng dẫn.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chuẩn mực trong giao tiếp, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ. Những trường hợp nhiều lần bị đánh giá không hài lòng hoặc có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực phải được xem xét xử lý, thay thế kịp thời.

UBND các xã, phường cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân trên hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm tiến độ theo quy định. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm hoặc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh.