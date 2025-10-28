Chi tiết danh mục 43 vị trí việc làm của công chức cấp xã

Theo công văn 9478/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành 3 nhóm vị trí với cấp xã: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Riêng với nhóm lãnh đạo, quản lý, Bộ dự kiến 8 vị trí, gồm chánh văn phòng, phó chánh văn phòng HĐND và UBND; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng định hướng 32 vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới.

Căn cứ quy định của pháp luật liên quan để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng tại Công văn 7415/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm.

Thứ nhất là vị trí việc làm giúp việc HĐND, bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Thứ hai là kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Thứ ba là vị trí việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Cuối cùng là vị trí việc làm kiểm tra chuyên ngành (theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức), Bộ Nội vụ dự kiến 3 vị trí, gồm: Nhân viên phục vụ; nhân viên bảo vệ; nhân viên lái xe.

Như vậy, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ). Số vị trí này tăng 4 vị trí so với định hướng tại Công văn số 7415/BNV-CCVC.

Bộ Nội vụ định hướng vị trí việc làm của cấp xã (Ảnh: Trung Kiên).

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, vị trí việc làm là căn cứ duy nhất để thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức. Công chức ở vị trí việc làm nào phải đảm nhiệm công việc và xếp ngạch lương tương ứng.

Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định: “Chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

Bộ Nội vụ đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức và tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Trong đó, dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung cơ bản: Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; Chính phủ quy định mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; các Bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục này, mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm do Chính phủ quy định và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới để xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới, Bộ Nội vụ dự kiến xây dựng danh mục vị trí việc làm ở cấp xã mới (cùng với bản mô tả công việc và khung năng lực theo từng vị trí việc làm ở cấp xã mới).

Từ đó, các địa phương trực tiếp áp dụng, xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức ở cấp xã để xác định biên chế, là căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức ở cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.