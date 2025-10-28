Công chức cấp xã được bảo lưu chế độ bồi dưỡng 6 tháng sau sáp nhập không?

Bà Dinh công tác tại UBND một phường thuộc tỉnh Hưng Yên, hiện vị trí làm việc là tiếp công dân. Trước ngày 1/7, bà Dinh làm việc tại UBND cấp huyện và được hưởng chế độ bồi dưỡng công tác tiếp công dân hằng tháng.

Bà Dinh hỏi: “Tôi có tiếp tục được hưởng chế độ bồi dưỡng trong 6 tháng như từ thời còn cấp huyện không? Nếu được hưởng thì căn cứ theo quy định tại văn bản nào?”.

Nhiều khoản phụ cấp của công chức được bảo lưu 6 tháng sau thời điểm sáp nhập 1/7/2025 (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Trả lời bà Dinh, Bộ Nội vụ cho biết nội dung bà Dinh hỏi được quy định tại Nghị quyết số 76/2025/QH15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và tại Điểm 1.1.4 và 1.2.4 Khoản 1 Mục V Phần thứ hai Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, Khoản 4 Điều 11 Nghị quyết 76 quy định: “Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác”.

Khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 76 quy định: “Người dân, cán bộ, công chức viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, theo khu vực hoặc theo đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định mới của cấp có thẩm quyền”.

Khoản 2 Điều 13 Nghị quyết 76 quy định: “Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền”.

Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng triển khai chi tiết quy định trên. Theo đó, tại Điểm 1.1.4 Khoản 1 Mục V Phần thứ hai Quyết định 759 quy định: “Bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp trong thời gian 6 tháng”.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ cũng đã có hướng dẫn chi tiết tại các công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 và số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025.

Các công văn trên hướng dẫn cụ thể việc thực hiện (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Bộ Nội vụ đề nghị bà Dinh căn cứ vào các quy định trên để nghiên cứu trường hợp của mình. Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị bà liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn cụ thể hơn vì việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.