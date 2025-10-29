Lốc xoáy trong đêm phá hỏng nhiều ngôi nhà, ao nuôi tôm ở Cà Mau

Ngày 29/10, theo thông tin từ UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau), hơn 21h ngày 28/10, trên địa bàn xã xảy ra cơn lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua ấp.

Lốc xoáy phá hỏng nhà dân ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Cơn lốc xoáy làm ảnh hưởng ít nhất 13 hộ dân; trong đó làm sập hoàn toàn 2 căn nhà và 5 căn chòi nuôi tôm công nghiệp, tốc mái 15 căn nhà, ảnh hưởng 7 ao nuôi tôm công nghiệp.

Hộ ông Tô Vũ Hân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bị sập 2 chòi nuôi tôm, ảnh hưởng 3 ao nuôi tôm công nghiệp, thiệt hại 500 triệu đồng.

Hộ ông Ngô Văn Thảo bị sập 1 chòi nuôi tôm, ảnh hưởng 1 ao nuôi tôm công nghiệp, thiệt hại 150 triệu đồng.

Theo UBND xã Thanh Tùng, các hộ khác bị thiệt hại từ 3 đến 80 triệu đồng. Thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra ước tính khoảng 910 triệu đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (Ảnh: CTV).

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương xã Thanh Tùng đã chỉ đạo các ngành chức năng ghi nhận hiện trường, hỗ trợ dọn dẹp, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông đi lại cho người dân xung quanh.