TPHCM ủng hộ điều chỉnh tuyến metro đi Cần Giờ có điểm đầu từ ga Bến Thành

Ngày 29/10, Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM tại cuộc họp của Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn về giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố và khu Cần Giờ do Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất sẽ nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành của các tuyến metro, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối khu dân cư, trung tâm thương mại, trung tâm kinh tế - hành chính của thành phố. Dự án metro đi Cần Giờ cũng góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

Tuyến Metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM cũng ủng hộ đề xuất của Vinspeed về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến metro đi Cần Giờ từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành. Thành phố đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung, nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế, du lịch, cải thiện giao thông khu vực.

Thành phố đề nghị Vinspeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảo bảo tính khả thi, tối ưu khả năng khai thác, gia tăng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị. Đơn vị cần phối hợp với các sở, ngành liên quan cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị TPHCM.

Vinspeed cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ trình hội đồng thẩm định. Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cần khẩn trương tổ chức thẩm định các hồ sơ, trình UBND thành phố trước ngày 31/10.

Hôm 23/10, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, nếu mọi thủ tục thuận lợi, dự án metro nối trung tâm TPHCM với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ được triển khai từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2026. Công trình sẽ được thi công trong 2 năm, hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2028.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed) đã đề xuất đầu tư trực tiếp tuyến metro nối trung tâm thành phố đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Theo đề xuất trước đây của doanh nghiệp, tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, thời gian di chuyển từ khu vực Phú Mỹ Hưng đến ga cuối (trong khuôn viên khu lấn biển) chỉ khoảng 12 phút.

UBND thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án và họp thẩm định vào ngày 20/10. Dự kiến, hội đồng hoàn thiện báo cáo thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận trong tháng 10.