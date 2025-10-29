Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn gửi các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quý III/2025.

Rà soát, sửa đổi chế độ tiền lương và phụ cấp

Ban Tổ chức Trung ương cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tương thích với lộ trình cải cách tiền lương khu vực công của Bộ Chính trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương đang phối hợp Bộ Nội vụ rà soát chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên, trách nhiệm cho cán bộ cấp xã, nhất là những trường hợp kiêm nhiệm chức danh hoặc làm việc trong đơn vị hành chính sáp nhập.

Sẽ rà soát, sửa đổi chế độ tiền lương, phụ cấp (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, công tác quy hoạch cán bộ phải được triển khai đồng bộ với đề án vị trí việc làm, bảo đảm mỗi vị trí có phương án kế cận, thay thế rõ ràng.

Các địa phương phản ánh khó khăn trong quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số sẽ được hướng dẫn thực hiện theo hướng mở rộng nguồn, đa dạng hóa hình thức đào tạo và bồi dưỡng.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị không quy hoạch dàn trải, hình thức, mà phải đặt trong tổng thể chiến lược nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031, gắn với tiêu chuẩn hóa, đánh giá định lượng và sử dụng dữ liệu quản lý cán bộ thống nhất.

Hiện Ban đang phối hợp với Ban Tổ chức Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ toàn quốc, dự kiến vận hành từ năm 2026.

Bảo đảm đồng bộ trong đánh giá và bổ nhiệm

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ quy trình đánh giá, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bảo đảm thống nhất giữa tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch và kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm.

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cụ thể và hồ sơ điện tử trong hệ thống dữ liệu cán bộ, tránh tình trạng đánh giá cảm tính, thiếu căn cứ định lượng.

Các địa phương cũng được đề nghị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc phát hiện, đào tạo và sử dụng cán bộ, đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác nhân sự.

Theo kế hoạch, cùng với việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và tổng biên chế giai đoạn 2026–2031, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đề xuất các quy định, hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cán bộ phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm là chuẩn hóa chức danh, chế độ đãi ngộ, phụ cấp, tiền lương và đào tạo bồi dưỡng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.