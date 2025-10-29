Viên chức 9 năm công tác có đủ điều kiện tiếp nhận làm công chức cấp xã?

Từ tháng 1/2025, bà Xuân trở thành viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh Thái Nguyên. Trước thời điểm trở thành viên chức, bà đã có thời gian 9 năm làm việc tại đây theo hợp đồng lao động dài hạn, có tập sự và nâng lương định kỳ, làm công việc đúng chuyên ngành được đào tạo.

Bà Xuân hỏi: “Theo Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 170), điều kiện tiếp nhận công chức yêu cầu có 5 năm công tác. Vậy 9 năm tôi làm việc theo hợp đồng lao động tại đơn vị có được tính vào số năm công tác theo quy định trên không?”.

Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định rõ tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào làm công chức (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trả lời bà Xuân, Bộ Nội vụ cho biết tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170.

Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Những người được xét tiếp nhận vào làm công chức phải thuộc 8 nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 170, cụ thể như sau:

Đồng thời, những người này phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể bao gồm 6 điều kiện sau:

Tuy nhiên, những người thuộc 1 trong 3 trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức:

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định 170, trừ nhóm thứ 1 và thứ 5 thì 6 nhóm đối tượng còn lại (trong đó có nhóm viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập) phải có điều kiện kèm theo.

Cụ thể, nhóm đối tượng thứ 2, 3, 4, 6, 7, 8 phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Căn cứ vào các quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Viên chức phải có đủ thời gian 5 năm là viên chức và đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 (6 điều kiện để được đăng ký dự tuyển công chức) thì được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã”.