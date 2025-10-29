Ứng dụng đầu tiên được phổ cập đến đảng viên trên toàn quốc

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, vào sáng 29/10.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng Đào Văn Thành chủ trì hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại Bộ Nội vụ (Ảnh: HL).

Đảng uỷ Bộ Nội vụ tổ chức điểm cầu chính tại trụ sở Bộ (số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) để nghe tập huấn triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Nguyễn Huy Hưng chủ trì, cùng dự có Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ cũng triệu tập 100% đảng viên các đảng bộ, chi bộ tại điểm cầu hội trường lớn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ còn tổ chức điểm cầu tại Hội trường tầng 2 (trụ sở 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm) và tại các đảng bộ, chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Báo Dân trí, Trung tâm lao động ngoài nước với 100% đảng viên của các đảng bộ, chi bộ tham dự.

Đảng ủy Bộ Nội vụ triệu tập 100% đảng viên các đảng bộ, chi bộ tại điểm cầu hội trường lớn (Ảnh: HL).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Đào Văn Thành cho biết, ngày 10/7, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Hệ thống được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng đối với tất cả các đảng viên chính thức, đảng viên dự bị và các cấp ủy, chi bộ.

"Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập đến toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số ở các cơ quan Đảng", ông Đào Văn Thành nhấn mạnh.

Quy định số 339-QĐ/TW đã xác định rõ mục tiêu xây dựng môi trường số thống nhất để quản lý, trao đổi thông tin và phục vụ sinh hoạt Đảng. Bên cạnh đó, còn quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong việc sử dụng ứng dụng này, đưa ra yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng và đảng viên.

Thực hiện Quy định số 339-QĐ/TW, Văn phòng Trung ương Đảng đã cùng với Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tập đoàn Viettel hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng.

Văn phòng Trung ương đảng đã ban hành kế hoạch số 168 về triển khai ứng dụng sổ tay đảng điện tử qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là triển khai thí điểm tại 4 Đảng bộ gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Đồng Tháp, Đảng bộ Lạng Sơn, Đảng bộ Thái Nguyên. Nội dung này đã thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 15/10.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu thông tin, kết quả triển khai cho thấy ứng dụng đã hoạt động ổn định, hiệu quả, hỗ trợ thiết thực cho chi bộ và đảng viên trong sinh hoạt. Ứng dụng còn cập nhật thông tin quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng của công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở kết quả của triển khai thí điểm, theo ông Thành, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thiện ứng dụng, sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, giai đoạn 2 mở rộng triển khai ra toàn Đảng trong phạm vi toàn quốc sau khi đã hoàn thiện phần mềm tài liệu hướng dẫn và quy trình tổ chức thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu cho biết, hội nghị tập huấn được tổ chức để nhằm giúp các đảng viên nắm vững nội dung, tính năng và cách thức sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các đồng chí sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai tại các chi, Đảng bộ ở cơ sở.

Ông Đào Văn Thành đề nghị các đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi thảo luận để nắm chắc nghiệp vụ, đảm bảo việc triển khai đạt kết quả cao nhất.

Từ đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số của Đảng và đất nước.

"Việc đưa sổ tay đảng viên điện tử vào sử dụng rộng rãi là một bước trong việc triển khai cụ thể hóa Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia", ông Thành nhấn mạnh.