Hai người đi bắt chim trong đêm bị lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng phường Hóa Châu, thành phố Huế đã kịp thời cứu hộ thành công 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi trong đêm 28/10.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Hóa Châu, khoảng 21h30 ngày 28/10, Công an phường nhận được tin báo khẩn cấp về việc có người gặp nạn tại khu vực tổ dân phố Phú Ngạn.

Một trong hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi được lực lượng chức năng cứu hộ (Ảnh: UBND phường Hóa Châu).

Hai nạn nhân được xác định là anh N.T.T. và ông T.H., cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, thành phố Huế, bị lũ cuốn khi đi bắt chim. Một trong 2 người may mắn bám được vào ngọn cây, trong khi người còn lại bị nước lũ cuốn trôi và đuối sức.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ phường cùng tổ ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu đã triển khai ca nô, xuồng máy để tiếp cận hiện trường; cứu hộ thành công cả hai nạn nhân.

UBND phường Hóa Châu cho biết những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nước trên sông Bồ dâng cao gây ngập lụt diện rộng. Nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn phường bị ngập sâu, chia cắt.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi thả lưới đánh bắt thủy hải sản, vớt củi, bắt chim hoặc thực hiện các hoạt động tương tự tại các khu vực sông suối, ruộng đồng, bãi bồi và vùng trũng trong thời điểm mưa lớn, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.