Người giỏi ở thành phố lương 30 triệu, cán bộ "lên núi" nhận 8 triệu đồng

Biệt phái cán bộ chuyên môn

Đề án 1342 của UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để vận hành chính quyền cấp xã hiệu quả.

Trước mắt, UBND thành phố rà soát để giao bổ sung 58 chỉ tiêu biên chế cho 10 xã, phường còn thiếu so với định mức. Tiếp đó là sắp xếp, bố trí phân công lại nhiệm vụ cán bộ, công chức trong nội bộ của xã, phường.

Đà Nẵng cũng thực hiện điều động, sắp xếp, bố trí công chức giữa các xã, phường trên cùng địa bàn cấp huyện trước đây hoặc các xã, phường lân cận trên địa bàn thành phố nhằm giảm dần công chức từ những địa phương đang thừa so với định mức để bố trí cho các địa phương đang thiếu biên chế.

Thành phố xác định cụ thể các "vị trí việc làm còn thiếu chuyên môn sâu" để làm cơ sở xây dựng kế hoạch điều động, biệt phái, ưu tiên bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công tác tại từng địa bàn cơ sở.

Đà Nẵng sẽ thực hiện điều động hoặc luân phiên biệt phái công chức, viên chức sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố về công tác dài hạn tại các xã, phường. Việc này nhằm kịp thời tăng cường nhân lực có trình độ, năng lực kinh nghiệm công tác chuyên môn sâu về hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa.

Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại UBND xã Trà Vân (Ảnh: A Núi).

Theo thành phố Đà Nẵng, thời gian tăng cường cán bộ về cấp xã do thủ trưởng sở, ban, ngành quyết định, căn cứ thực trạng nhu cầu của các địa phương và khả năng thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, nhưng không quá 3 năm đối với một lần tăng cường.

Sở Nội vụ thành phố là đơn vị đầu tiên ban hành kế hoạch cử 15 công chức trực tiếp về tăng cường cho 19 xã miền núi, xã biên giới.

Đội ngũ cán bộ được tăng cường hầu hết là cấp phó trưởng phòng có trình độ cao như Thạc sĩ các chuyên ngành kinh tế, luật, chính sách công, quản trị nguồn nhân lực; chuyên viên có trình độ Cử nhân công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hành chính học, luật, sư phạm tin học…

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng điều động 75 viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai về hỗ trợ các xã, phường trong lĩnh vực quản lý đất đai, trong thời gian 3 tháng.

Các cán bộ này vừa hướng dẫn chuyên môn, vừa trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc tại chỗ.

Theo ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức địa phương đảm nhận khối lượng công việc tương đối lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao.

Ông Trần Quốc Hùng cho rằng, việc tăng cường nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đai về hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường là rất cần thiết và quan trọng, nhất là tại các địa bàn thiếu nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai.

Cán bộ tăng cường sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công chức địa phương giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn xử lý.

“Nguyên tắc thực hiện là “cầm tay chỉ việc nhưng không làm thay”, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tại cơ sở, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết của người dân”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cơ chế thu hút nhân tài tới vùng khó

Thiếu cán bộ chuyên môn sâu ở nhiều lĩnh vực là thực trạng chung của hầu hết các địa phương miền núi của Đà Nẵng. Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, địa phương đang thiếu 6-7 vị trí lĩnh vực chuyên sâu.

Xã Trà Tập kết nghĩa với phường Tam Kỳ và xã Thăng Điền (Ảnh: A Núi).

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường điều động cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai về hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ có một cán bộ phụ trách hỗ trợ chuyên môn chung cho 2 xã lân cận nên công việc cũng khá nhiều.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cũng có hoạt động tiếp nhận các cán bộ của xã về đào tạo, tập huấn. Nhưng theo ông Lê Trung Thực, cái khó hiện tại là cán bộ cử đi đào tạo phải có “nền tảng”, những trình độ đào tạo chuyên ngành mà các cán bộ hiện có của xã lại chưa phù hợp.

“Ví dụ, không thể đưa một cán bộ có trình độ chuyên ngành luật đi xuống cấp sở tập huấn vấn đề về xây dựng được, như vậy không phù hợp”, ông Thực giải thích.

Ông Thực kiến nghị, thành phố nên điều động thêm cán bộ có chuyên môn về địa phương. Trước mắt, các giải pháp ngắn hạn là cấp sở tăng cường cán bộ về để hướng dẫn cấp xã.

Còn về lâu dài, ông Thực đưa ra giải pháp, địa phương cố gắng xây dựng lực lượng tại chỗ và các cấp có thẩm quyền nên nghiên cứu một cơ chế để việc thu hút nhân tài lên miền núi không còn là câu chuyện khó.

“Ví dụ hiện tại một người có chuyên môn công nghệ thông tin giỏi ở trung tâm thành phố, làm lương tháng 30-40 triệu đồng, bảo họ lên miền núi làm, nhận lương 8-9 triệu đồng thì ai lên”, ông Thực nhìn nhận.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại xã A Vương, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, nhìn nhận các xã miền núi rất mong chờ chủ trương được tăng cường cán bộ về hỗ trợ cho thời điểm hiện tại. Còn về biện pháp dài hạn, các địa phương đều quyết tâm cho cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn sâu để xây dựng lực lượng tại chỗ.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Đề án 1342 được ban hành nhằm rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi.

Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố có chỉ đạo đối với nguồn nhân lực tại các Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

UBND cấp xã cần thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức hoặc ký kết hợp đồng lao động nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của các Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng được nhu cầu của người dân.