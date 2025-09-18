Biệt phái cán bộ trình độ thạc sĩ về giúp các xã miền núi, biên giới

Ngày 18/9, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có kế hoạch tăng cường công chức của sở đến công tác tại UBND 19 xã miền núi, biên giới trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến tháng 12, Sở Nội vụ sẽ tăng cường, biệt phái 15 cán bộ thuộc các phòng Xây dựng chính quyền; Công chức, viên chức; Tổ chức biên chế; Cải cách hành chính; Văn thư, lưu trữ về các xã. Mỗi phòng sẽ cử 1-2 công chức/đợt.

Vị trí tiếp nhận hồ sơ của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đội ngũ cán bộ được tăng cường hầu hết là cấp phó trưởng phòng có trình độ cao như Thạc sĩ các chuyên ngành kinh tế, luật, chính sách công, quản trị nguồn nhân lực. Một số chuyên viên có trình độ Cử nhân công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hành chính học, luật, sư phạm tin học…

Các công chức này sẽ trực tiếp làm việc, phối hợp UBND xã nắm tình hình, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, hướng dẫn nghiệp vụ và báo cáo kết quả thực hiện.

Các cán bộ này cũng cần nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động xin ý kiến của lãnh đạo cơ quan đối với các vấn đề, nội dung chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Công chức tăng cường ngắn hạn được hỗ trợ công tác phí và các chế độ, chính sách khác của thành phố trong thời gian công tác ở địa phương theo quy định.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, đơn vị cũng thành lập 3 tổ công tác do đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) và Sở Nội vụ làm tổ trưởng để làm việc trực tiếp với UBND các xã, phường.

Trong đó, tổ công tác sẽ tập trung vào việc triển khai Đề án số 1342 của UBND thành phố về rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức xã, phường và điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ công tác cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xa.

Tổ cũng sẽ trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân và UBND, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, quản lý sử dụng công chức, viên chức, quản lý người hoạt động không chuyên trách và nhiều vấn đề khác cho cấp xã.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng có kế hoạch tiếp nhận các công chức của UBND các xã, phường đến học tập kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc tại sở.

Số lượng và danh sách do UBND xã, phường đề xuất, lựa chọn. Sẽ không giới hạn về số lượng cán bộ, trường hợp cùng một thời điểm có số lượng đăng ký học tập kinh nghiệm nhiều thì sẽ linh động điều chỉnh thời gian phù hợp.