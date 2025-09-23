Chuyện không "đuổi" được người thừa, "tắc" tuyển thêm chỗ thiếu ở Đà Nẵng

Hơn 700 công chức dôi dư ở phường, xã trung tâm

Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Nẵng tại Đề án 1342 liên quan đến công tác cán bộ, có 25 xã, phường (chủ yếu là xã miền núi) thiếu 154 công chức trong các lĩnh vực then chốt như tư pháp - hộ tịch, địa chính, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội, tài chính - kế toán, văn phòng - thống kê.

Ngược lại có 67 xã, phường thừa 741 công chức so với định mức được giao. Trong 5 năm tới, thành phố Đà Nẵng sẽ phải giải quyết 587 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Việc rà soát công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tính tới ngày 31/7 cho thấy, có 4 xã, phường còn thiếu chức danh lãnh đạo chủ chốt. 78 vị trí lãnh đạo phòng chuyên môn chưa kiện toàn. 86 vị trí việc làm công chức các phòng chuyên môn chưa bố trí nhân sự đảm nhận, phụ trách.

Đơn cử, nhóm công chức ở trung tâm phục vụ hành chính công, đối với chức danh lãnh đạo tại 92 xã, phường, Thành phố đã bố trí phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm. Trên địa bàn chỉ còn 1 xã (Tân Hiệp) chưa thành lập trung tâm phục vụ hành chính công.

Một số vị trí việc làm chuyên ngành, chuyên môn sâu (quản lý đất đai, tài chính, xây dựng, kinh tế, nông nghiệp...) còn thiếu công chức phụ trách am hiểu chuyên môn nghiệp vụ.

Một số xã, phường bố trí công chức chưa có kinh nghiệm thực tiễn ở một số lĩnh vực chuyên môn sâu nên lúng túng, khó khăn, không nắm bắt được công việc để giải quyết.

Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại UBND xã Sông Kôn (Ảnh: A Núi).

Nguyên nhân được chỉ ra là việc bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã thực hiện trong bối cảnh yêu cầu cao về tiến độ, phải xử lý tình trạng vừa thừa, vừa thiếu biên chế. Đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi chưa phù hợp với vị trí việc làm. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại xã phường do một số cấp ủy trước đây chỉ đạo thực hiện chưa thực sự khách quan, khoa học.

Thừa biên chế mà không thể cho nhân sự nghỉ việc

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, giải thích, việc sáp nhập các xã vừa qua, phần nhân sự là "cộng cơ học", cán bộ của các địa phương cũ nhập lại, cộng thêm một số người ở cấp huyện cũ điều về. Cơ bản, số biên chế của xã đủ cân đối, phần dư ra là lực lượng ở huyện đưa về.

Ông Thực phân tích, những cán bộ làm công tác văn phòng, văn hóa, xã hội tạm gọi là “thừa”, trong khi người làm chuyên môn sâu lại thiếu. Thực tế, xã không có một ai thực sự đảm nhiệm lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cán bộ tại một buổi tiếp xúc cử tri ở xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Trà Tập).

Cũng theo ông Thực, những cán bộ được xem là “thừa” khi đưa vào vị trí chuyên sâu, cần chuyên môn như về đất đai, xây dựng, tài nguyên, tài chính không phù hợp. Cũng không thể cho số cán bộ dôi dư nghỉ việc vì đây chỉ là hiện tượng "thừa" về số lượng biên chế được giao về cho địa phương khi những cán bộ này vẫn đáp ứng được vị trí việc làm của họ.

Ông Thực cho hay, địa phương miền núi như xã Trà Tập rất cần những công chức có bằng cấp về làm việc. Tuy nhiên, những người học chuyên sâu đa phần là ở đồng bằng, để kêu gọi những lực lượng có trình độ này lên miền núi, biên giới rất khó.

Sau khi sáp nhập, xã biên giới La Êê cũng gặp không ít khó khăn, thách thức về điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất phục vụ công việc, công tác cán bộ...

Trong các khó khăn được nhận diện, ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, thiếu cán bộ công chức, năng lực đội ngũ không đồng đều hiện là thách thức lớn nhất với địa phương.

Phụ lục thống kê của UBND thành phố Đà Nẵng cho thấy, xã La Êê là địa phương miền núi thiếu nhiều cán bộ, công chức khối chính quyền nhất (11 người). Còn khối Đảng, xã hiện khuyết 9 cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí khác nhau.

Thiếu hụt nhân sự ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung của xã. Ngoài ra, địa phương này cũng gặp khó khăn với các vị trí yêu cầu chuyên môn như công nghệ thông tin hay kế toán, quản lý đầu tư, phê duyệt các dự án trong lĩnh vực xây dựng, hướng tới triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại xã Bến Hiên, một xã miền núi của Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Một địa phương biên giới khác của Đà Nẵng là xã Hùng Sơn cũng có tình trạng thiếu cán bộ về chuyên môn sâu.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho hay thực trạng của xã là thiếu cán bộ về chuyên môn như công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng. Sau sáp nhập, các cán bộ ở miền núi chưa đáp ứng được những chuyên môn nêu trên, cán bộ cấp huyện đưa xuống chỉ vài người, chia ra không đủ.

Còn về số cán bộ “thừa” so với biên chế được giao, theo ông Nguyễn An, xã sẽ có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng này để phục vụ cho địa phương. Trong quá trình làm việc, cán bộ nào không đáp ứng công việc sẽ tự động bị loại.