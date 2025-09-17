Điều động cán bộ sở về hỗ trợ xã thiếu nhân lực lĩnh vực quản lý đất đai

Ngày 17/9, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều động 75 viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai về các xã, phường hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính.

Cán bộ được phân công về UBND xã, phường sẽ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn, cùng những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực đất đai.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê (Ảnh: Hoài Sơn).

Đồng thời, các cán bộ này sẽ tiếp nhận thông tin về những vướng mắc, khó khăn trên địa bàn cấp xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để báo cáo về Sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương.

Theo ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức, viên chức địa phương đảm nhận khối lượng công việc tương đối lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao.

Việc tăng cường nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đai về hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường là rất cần thiết và quan trọng, nhất là tại các địa bàn thiếu nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai.

Ông Hùng cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, bộ phận rà soát khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ động phối hợp với viên chức được tăng cường về, phối hợp giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Các xã, phường cũng được yêu cầu tạo điều kiện cho viên chức tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ, phối hợp quản lý, đánh giá nhân sự tăng cường trong thời gian làm việc tại địa phương.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.