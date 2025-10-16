"Coi những cán bộ báo chí Lào như người nhà, sẵn sàng hỗ trợ mức cao nhất"

Nội dung được Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia sẻ tại lễ đón đoàn cán bộ báo chí của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tham gia khóa đào tạo ngắn hạn trong 2 tháng tại Việt Nam diễn ra sáng 16/10.

Khóa đào tạo ngắn hạn này không chỉ nhằm mục đích triển khai một trong những nội dung đã được thỏa thuận trong biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào - Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào tháng 12/2023 tại Lào giữa 2 Bộ mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Bộ nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

Lễ đón đoàn cán bộ báo chí của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tham gia khóa đào tạo ngắn hạn trong 2 tháng tại Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Dự và phát biểu tại buổi lễ có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Phương Anh và đặc biệt có Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phetsamay Phimmasone; Chuyên viên kỹ thuật, Vụ Quan hệ Công chúng, Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia Lào Soukanya Outhaithit.

Cùng tham gia buổi gặp còn có tổng thư ký tòa soạn, các phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng ban của báo Dân trí. Đây là những người cùng đồng hành tham gia khóa đào tạo, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn diễn ra trong 2 tháng.

Trao đổi kinh nghiệm tại một trong những tờ báo hàng đầu của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ đón, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Phương Anh cho biết, bà rất vinh dự được đồng hành cùng các cán bộ báo chí Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong kế hoạch đào tạo này. Đây là cơ hội rất tốt để các cán bộ trong đoàn tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một trong những tờ báo hàng đầu của Việt Nam và là cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ.

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Phương Anh (bên phải) (Ảnh: Thành Đông).

Thông qua khóa học này, bà Nguyễn Thị Phương Anh kỳ vọng những cán bộ sẽ được trang bị những bài học, chia sẻ hữu ích từ phía báo Dân trí để có khóa đào tạo thành công.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết, Dân trí có báo điện tử và báo in. Khác với nhiều tờ báo khác, báo khởi đầu là tờ báo điện tử và qua 20 năm phát triển đã trở thành một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam.

Sau quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí, từ năm 2020, báo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tiếp đó, Báo điện tử Dân trí hợp nhất với báo Lao động và Xã hội thành báo Dân trí. Sau khi hợp nhất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ từ tháng 3, báo Dân trí trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Nội vụ.

Trong quá trình phát triển chung của báo điện tử trên thế giới và Việt Nam, nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định, báo Dân trí luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, phát huy sự sáng tạo để có những bước tiến trong tiếp cận, phục vụ độc giả tốt nhất, hiệu quả nhất, tối ưu nhất.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu (Ảnh: Thành Đông).

"Với những giá trị về nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, báo Dân trí hy vọng sẽ mang lại những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để các cán bộ báo chí tiếp cận, vận dụng trong công việc của mình tại Lào", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Để khóa đào tạo diễn ra thành công, nhà báo Phạm Tuấn Anh thông tin báo đã xây dựng một chương trình đào tạo chi tiết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ chủ chốt của báo trực tiếp trao đổi, hướng dẫn.

Tuy nhiên trong quá trình đào tạo, báo Dân trí cũng sẵn sàng có những điều chỉnh phù hợp khi cán bộ báo chí Lào có yêu cầu, kiến nghị để phù hợp với thực tiễn công việc.

"Trong quá trình này, chúng tôi coi những cán bộ Lào như người nhà, như người làm việc trong báo. Tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong báo cũng sẵn sàng chia sẻ, nhiệt tình giúp đỡ ở mức cao nhất", Tổng Biên tập báo chia sẻ.

Đào tạo là hoạt động được ưu tiên cao nhất tại Dân trí

Thông tin về hoạt động đào tạo tại báo Dân trí, nhà báo Phạm Tuấn Anh khẳng định việc đào tạo được ưu tiên rất cao, là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển báo.

Báo phân công 1 thư ký tòa soạn chuyên trách về đào tạo cho đội ngũ nhân sự của báo qua khóa học, chương trình bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên, dành cho các đối tượng khác nhau.

"Chúng tôi hy vọng với những kinh nghiệm trong đào tạo nội bộ sẽ được chia sẻ, hướng dẫn đến cán bộ báo chí Lào. Thông qua đó, chúng tôi cũng coi đây là cơ hội để hoàn thiện mình hơn. Bởi quá trình học hỏi, đào tạo luôn diễn ra hai hay nhiều chiều.

Cho nên, chúng tôi mong muốn được học hỏi từ chính những bài học kinh nghiệm thực tiễn kinh nghiệm của các đồng nghiệp và đất nước bạn", Tổng Biên tập báo mong muốn.

Sau 2 tháng đào tạo tại Việt Nam, Tổng Biên tập báo Dân trí kỳ vọng rằng đây không chỉ dừng lại ở công việc mà còn thể hiện tình hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt Nam - Lào.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chúc các cán bộ báo chí sẽ có 2 tháng học tập thật ý nghĩa, gặt hái được nhiều kiến thức giá trị và lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp ở Việt Nam.

Lãnh đạo, cán bộ báo Dân trí chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn cán bộ báo chí của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ tại buổi lễ, Chuyên viên kỹ thuật, Vụ Quan hệ Công chúng, Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia Lào Soukanya Outhaithit cho biết, bà rất hạnh phúc khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam. Bà gửi lời cảm ơn đến Việt Nam khi tạo điều kiện cho những cán bộ Lào được tham gia khóa đào tạo để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến nghiệp vụ báo chí.

“Xin gửi lời cảm ơn vì sự tiếp đón của Việt Nam và báo Dân trí trong ngày hôm nay”, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Phetsamay Phimmasone chia sẻ.