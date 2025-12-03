Người từ 70 tuổi ở Hà Nội được cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ 2026

Hà Nội đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng khó khăn, trên cơ sở cập nhật chuẩn nghèo đa chiều của thành phố và mục tiêu mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, các nhóm thụ hưởng gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ đã thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo theo chuẩn đa chiều; người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; người khuyết tật nhẹ; đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ bảo hiểm y tế; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cùng các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố.

Ngoài các mức hỗ trợ theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với tỷ lệ cao hơn, trong đó người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 50% mức đóng, hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 60%, và một số đối tượng khác theo quy định được hỗ trợ thêm 10%.

Việc tăng mức hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân, khuyến khích họ tham gia bảo hiểm xã hội để xây dựng nền tảng an sinh ổn định, bền vững.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các thành viên hộ nghèo hoặc cận nghèo đã được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo, với thời gian hỗ trợ kéo dài 36 tháng kể từ thời điểm được công nhận.

Thành phố cũng chi trả toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi, người khuyết tật nhẹ và đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ, giúp các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và đầy đủ.

Ngoài ra, các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế tạo điều kiện để nhóm lao động có thu nhập bấp bênh duy trì tham gia bảo hiểm và giảm rủi ro khi cần chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội được giao phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đẩy mạnh các mô hình vận động, hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.