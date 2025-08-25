Cán bộ, phóng viên báo Dân trí về nguồn thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào

Ngày 24/8, Đảng ủy Báo Dân trí tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2025 với chủ đề “Tri ân lịch sử, tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Nội vụ” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của báo được ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm và bồi đắp ý thức biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đi trước.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: Nguyễn Nhàng).

Tại đây, bà Trương Thị Mỹ Duyên, cán bộ Bảo tàng ATK Tân Trào cho biết, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có tổng diện tích tự nhiên hơn 530km2, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Tuyên Quang, gồm 4 xã Tân Trào, Minh Thanh, Trung Sơn, Hùng Lợi.

Khu di tích được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Nơi đây còn được gọi là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Trung tâm Thủ đô Kháng chiến”, gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ, ban, ngành trung ương.

Khu căn cứ cách mạng Tân Trào là nơi có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là căn cứ địa cách mạng trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, là địa bàn chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ ngày 13-15/8/1945, Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng họp tại khu rừng Nà Nưa, Tân Trào quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa do Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách. Ủy ban Khởi nghĩa ra bản Quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Ông Phạm Tuấn Anh cùng đoàn công tác báo Dân trí dâng hương tại Đình Tân Trào (Ảnh: Nguyễn Nhàng).

Chiều ngày 16/8/1945, dưới bóng cây đa Tân Trào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị giải phóng quân tiến sang Thái Nguyên.

Trong hai ngày 16-17/8/1945, Quốc dân Đại hội được tổ chức tại đình Tân Trào. Đại hội đã thông qua Nghị quyết giành chính quyền trong cả nước; 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh; bầu Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quy định quốc kỳ, quốc ca.

Từ trung tâm căn cứ địa Tân Trào, lệnh tổng khởi nghĩa được truyền đi khắp nơi trong toàn quốc. Ngay sau khi lệnh tổng khởi nghĩa được phát đi, ngày 17/8, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân và là tỉnh được giải phóng sớm nhất trong cả nước.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược, Khu căn cứ cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) lại vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ chọn là Thủ đô kháng chiến. Suốt 9 năm trường kỳ, gian khổ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, nơi đây trở thành niềm tin và chỗ dựa tinh thần của nhân dân cả nước.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào cũng gắn bó mật thiết với riêng ngành Nội vụ. Đầu năm 1948, cơ quan Bộ Nội vụ chuyển đến đóng trên sườn đồi cạnh sông Phó Đáy, thuộc thôn Yên Thượng, huyện Sơn Dương.

Lúc đó, toàn bộ cơ quan Bộ Nội vụ chỉ có khoảng trên 20 cán bộ. Được nhân dân và chiến sĩ địa phương giúp đỡ, cán bộ Bộ đã tổ chức chặt cây, phát trống một khoảng đất nhỏ ở giữa lưng đồi, đắp nền cao, dựng một số căn nhà nhỏ vách nứa, mái tranh làm nơi ở và làm việc.

Khu sườn đồi cạnh bờ sông Phó Đáy ở thôn Yên Thượng là nơi cơ quan Bộ đóng lâu nhất, từ đầu năm 1948 đến cuối năm 1950.

Đoàn công tác của Báo Dân trí chụp hình lưu niệm tại Đình Tân Trào (Ảnh: Nguyễn Nhàng).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết đoàn cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của báo rất vinh dự và xúc động khi được trực tiếp tham quan, học tập và sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - cái nôi của Cách mạng Việt Nam.

Hoạt động này càng trở nên ý nghĩa hơn khi cả nước đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

“Tập thể báo Dân trí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bảo tàng ATK Tân Trào đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn được đến thăm, tìm hiểu và sống lại không khí hào hùng của một thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc”, ông Phạm Tuấn Anh nói.

“Chuyến đi về nguồn” không chỉ giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của báo Dân trí hiểu sâu sắc hơn về những dấu mốc quan trọng, những con người vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mà còn khơi gợi trong mỗi người niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông.

“Buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay không chỉ là một hoạt động học tập mang tính lý luận chính trị, mà còn là một trải nghiệm thực tế xúc động, giúp mỗi người hiểu rõ hơn, cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn những giá trị lịch sử to lớn của dân tộc. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong cuộc sống, xứng đáng là những người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Báo Dân trí dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ (Ảnh: Nguyễn Nhàng).

Đoàn công tác của báo Dân trí đã đến tham quan, dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích đặc biệt Tân Trào; dâng hương tại đình Tân Trào, lán Nà Nưa (nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5/1945 đến ngày 22/8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945), ghé thăm di tích cây đa Tân Trào, cũng như nghe lại những câu chuyện lịch sử ở nơi đây.

Đặc biệt, đoàn công tác báo Dân trí đã tới thăm Khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ tại thôn Yên Thượng, huyện Sơn Dương (cũ).

Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng tập thể báo đã dâng hương thành kính tưởng nhớ các thế hệ cán bộ của Bộ Nội vụ đã sống và làm việc tại đây trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.