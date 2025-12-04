Chủ tịch tỉnh kêu gọi hỗ trợ kinh phí xét nghiệm ADN thân nhân liệt sỹ

Mới đây, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có thư gửi tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh kêu gọi tham gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Trong thư ông viết, trải qua các cuộc kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và hy sinh. Máu xương của các liệt sỹ đã hòa vào đất Mẹ, góp phần làm nên những trang sử hào hùng, bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Qua rà soát, tỉnh Thanh Hóa có 37.720 liệt sỹ chưa xác định được thông tin phần mộ. Nhiều người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vẫn đang nằm lại đâu đó giữa đất trời.

Ông cũng nhấn mạnh, nhiều liệt sỹ chưa được gọi đúng tên, chưa được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Do đó, việc giám định ADN để đưa các liệt sỹ về với gia đình là việc làm cấp thiết để bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh.

Với quyết tâm trả lại tên cho các liệt sỹ, Đảng và Nhà nước đang triển khai xây dựng ngân hàng gen nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong công tác thu nhận, cập nhật thông tin thân nhân liệt sỹ phục vụ quá trình phân tích ADN.

“Đây là công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta”, ông Anh nhấn mạnh trong thư kêu gọi.

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chủ tịch Thanh Hóa nêu rõ, từ ngày 3/7 đến ngày 27/7, toàn tỉnh đã thu nhận 36.845 mẫu, hoàn thành công tác thu nhận mẫu ADN cho 100% thân nhân liệt sỹ. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện công tác xét nghiệm, giám định hơn 82 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong, tích cực triển khai thông tin, kêu gọi vận động cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí với số tiền là hơn 15 tỷ đồng để thực hiện công tác xét nghiệm, giám định.

Thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh kêu gọi và mong các cá nhân, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm, lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của mình hãy quan tâm, chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí để chương trình được triển khai hiệu quả, sớm giúp các anh hùng liệt sỹ tìm lại danh tính, quê hương và gia đình.