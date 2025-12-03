Đồng Nai đứng thứ 3 cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 3/12, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 1/7 đến 30/11, tổng số hồ sơ ghi nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC là gần 730.000 hồ sơ; trong đó, tỷ lệ trực tuyến đạt 97,4%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 98,7%; tỷ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn, trong hạn đạt 99%.

Đến nay tỉnh Đồng Nai được Cổng dịch vụ công quốc gia đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 92,2/100 điểm, tăng 19 điểm; xếp hạng 3/34 tỉnh, thành phố và tăng 12 bậc thứ hạng so với kết quả đánh giá đầu tháng 7.

Ông Trần Văn Sơn (mặc áo xanh) trò chuyện cùng lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Biên Hòa (Ảnh: Phú Việt).

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung vào công tác điều hành trong cải cách TTHC và đã đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện các quy định được Đồng Nai thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 95 xã, phường đã vận hành ổn định, đảm bảo về trụ sở làm việc, trang thiết bị và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận cũng như giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá Đồng Nai là một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện Bộ chỉ số 766; mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của tỉnh đạt ở mức cao với 96,4%...

Cùng với nhiều kết quả khác, đã góp phần quan trọng giúp Đồng Nai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thu ngân sách…

Theo ông Trần Văn Sơn, từ nay đến cuối năm, thời gian còn rất ngắn, đề nghị tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục rà soát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường, nhất là kiện toàn, bố trí đủ nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống thông tin; quan tâm hoàn thành mục tiêu 100% TTHC phi địa giới hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu…

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đến thăm, khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Biên Hòa.