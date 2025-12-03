Bộ máy tinh gọn: Công chức giảm 5%, biên chế sự nghiệp giảm 15%

Sáng 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Báo cáo nêu bật những kết quả đáng ghi nhận của Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính, cùng với các lĩnh vực kinh tế, y tế và giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày tại Quốc hội sáng 3/12 (Ảnh: Media QH).

Tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, Chính phủ hiện có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 cơ quan) và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan). Tổng cộng đã giảm hơn 22.000 biên chế tại các bộ, ngành.

Đáng chú ý là việc sắp xếp lại toàn bộ 13 tổng cục, loại bỏ tổ chức tổng cục và giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng đạt được những con số ấn tượng. Tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố).

Mô hình chính quyền địa phương chuyển đổi từ 3 cấp thành 2 cấp, giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị.

Công tác tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực: giai đoạn 2022-2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Đến nay, đã có gần 147.000 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Các địa phương cũng đã giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (giảm hơn 60%) và giảm 8.289 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (giảm 100%).

Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để chính quyền địa phương 2 cấp sớm hoạt động ổn định, thống nhất.

Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ 3/12 (Ảnh: Media QH).

Kinh tế vĩ mô và phát triển hạ tầng giao thông

Trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ đã phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia và tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch. Việc triển khai các giải pháp tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần giúp GDP bình quân 2 năm 2022-2023 đạt 6,6%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực.

Lĩnh vực ngân hàng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Đến cuối tháng 10, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, và chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đạt nhiều kết quả tích cực, với giao dịch không dùng tiền mặt tăng mạnh.

Đầu tư hạ tầng giao thông được ưu tiên, tập trung vào các dự án chiến lược như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TPHCM và sân bay Long Thành.

Đã đưa vào khai thác 2.476km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000km vào cuối năm 2025.

Nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa

Lĩnh vực y tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19. Đến 31/12/2022, đã huy động được khoảng 230.000 tỷ đồng trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng, với gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 858.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2025.