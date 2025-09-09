Báo Dân trí, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hợp tác trao truyền lịch sử

Lễ ký thỏa thuận hợp tác 5 năm, giai đoạn 2025-2030, giữa báo Dân trí và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ diễn ra sáng 9/9.

Theo nội dung hợp tác, báo Dân trí sẽ dành chuyên mục và các bài viết để tuyên truyền, phát huy giá trị của các tài liệu lưu trữ thuộc diện quản lý của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước dưới nhiều góc độ như xác lập và thực thi chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam qua các thời kỳ; quan hệ quốc tế của Việt Nam; tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; tôn giáo, tín ngưỡng và quyền con người ở Việt Nam; các vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đô thị hóa và phát triển đô thị, phát triển giáo dục đào tạo; chính sách về lao động, người có công…

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tạo điều kiện để báo Dân trí tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện các tài liệu lưu trữ thuộc diện công bố rộng rãi. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với báo để xây dựng các chương trình có giá trị về mặt tuyên truyền về tài liệu lưu trữ, giới thiệu các chuyên gia nghiên cứu sâu về các tài liệu lưu trữ; tham gia với vai trò khách mời trong các chương trình tọa đàm, diễn đàn trên các nền tảng của báo Dân trí.

Báo Dân trí hỗ trợ truyền thông các sự kiện, chương trình có ý nghĩa của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước, phù hợp với tôn chỉ mục đích của các nền tảng hoạt động của tòa soạn.

Cái bắt tay đặc biệt của "người Nội vụ"

Trao đổi tại buổi ký kết, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng chia sẻ, việc ký kết hợp tác giữa hai cơ quan là mong muốn từ lâu của ông, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác văn thư lưu trữ.

Theo Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, Cục từng có nhiều thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, đơn vị khác, song việc ký kết với báo Dân trí mang ý nghĩa đặc biệt, khi cả hai cơ quan cùng thuộc Bộ Nội vụ.

Sự hợp tác giữa báo Dân trí, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được đánh giá là "thuận lợi kép", không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ Nội vụ, mà còn tạo ra giá trị lan tỏa với xã hội (Ảnh: Hải Long).

"Một bên là đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ tài liệu, lịch sử, một bên là cơ quan ngôn luận, truyền thông chính sách. Sự gắn kết trong một Bộ chủ quản chung giúp cho việc hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và báo Dân trí trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn", ông nhấn mạnh.

Các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và báo Dân trí, đang bước vào giai đoạn mới, thực hiện quá trình chuyển đổi số. Với lợi thế là một tờ báo điện tử, báo Dân trí có thể phát huy thế mạnh trong truyền thông, khai thác, sử dụng dữ liệu trong khi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giữ vai trò lưu trữ, quản lý nhiều thông tin, tài liệu quý.

Sự kết hợp của hai cơ quan được lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đánh giá là "thuận lợi kép", không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ Nội vụ, mà còn tạo ra giá trị lan tỏa rộng rãi với xã hội.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, Cục luôn xác định "đầu vào" của công việc là thông tin, tài liệu và "đầu ra" là mục tiêu phục vụ xã hội, con người. Bên cạnh những thỏa thuận hợp tác về nguyên tắc, hai đơn vị nhìn nhận sứ mệnh mới, phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ số hóa.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng (Ảnh: Hải Long).

Trước yêu cầu phát triển mới, Cục sẽ đổi mới phương thức cung cấp thông tin tới xã hội, hướng tới phát triển sách điện tử (ebook) thay cho hình thức phát hành ấn phẩm giấy truyền thống.

"Với kho dữ liệu hiện có, việc xuất bản các sản phẩm số hóa rất thuận lợi, hoàn toàn khả thi. Việc này sẽ được lan tỏa hiệu quả hơn thông qua báo Dân trí", Cục trưởng Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Mong muốn báo Dân trí trở thành một trong thành viên trong các hoạt động, chương trình công tác của Cục tới đây, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tâm niệm: "Khi có tâm huyết và tinh thần cống hiến, các cơ quan có thể phối hợp để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Sứ mệnh của cơ quan ngôn luận là lan tỏa thông tin, truyền thông đến xã hội, tương đồng sứ mệnh trao truyền của những người làm lưu trữ", ông nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tin tưởng sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng bền chặt (Ảnh: Hải Long).

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tin tưởng, sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng bền chặt, với quyết tâm cùng nhau xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể, để mỗi bên đều trở thành đối tác đồng hành thực sự.

Sự hợp tác giữa những "Người Nội vụ", với tinh thần tin cậy và ý thức trách nhiệm được kỳ vọng không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho Bộ, mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Cánh cửa mới mở ra với Dân trí

Đáp lại những ý kiến Cục trưởng Đặng Thanh Tùng nêu, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn, chào mừng đoàn công tác Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tới thăm, làm việc. Đồng thời, lãnh đạo báo Dân trí trân trọng những chia sẻ nhiệt huyết, chân thành của lãnh đạo Cục.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí trao đổi về định hướng hợp tác của hai cơ quan thuộc Bộ Nội vụ (Ảnh: Hải Long).

Theo Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, lễ ký kết hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hoàn tất thủ tục mà còn phản ánh kết quả của cả một quá trình tiếp xúc, phối hợp giữa hai bên ngay từ những ngày đầu báo Dân trí chính thức về với Bộ Nội vụ (1/3/2025).

"Người Dân trí" rất trân trọng khi được lãnh đạo Bộ cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ cởi mở, đón nhận.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ, ngay từ những ngày đầu hợp tác, không khí đoàn kết đã tạo nên hiệu quả rõ rệt trong công việc chung. Ông kể lại ấn tượng khi vừa nhận nhiệm vụ ở Bộ Nội vụ, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng chủ động trao đổi, đề nghị tinh thần gần gũi, thân thiện.

Ngay trong tháng 4, báo Dân trí đã sang làm việc và tham quan Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, qua đó hiểu hơn về hoạt động của Cục cũng như ngành lưu trữ nhà nước.

"Thực tế, trong những tháng vừa qua, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai, các kênh thông tin liên lạc giữa hai bên được thiết lập và vận hành rất hiệu quả. Việc đó giúp 2 bên hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhận định.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, việc hợp tác với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước giúp Dân trí có thêm nguồn tư liệu giá trị để phục vụ độc giả trong nước và quốc tế (Ảnh: Hải Long).

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh khẳng định, đối với báo chí, những nguồn dữ liệu được tiếp cận từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là vô cùng quý báu. Việc ký kết hợp tác đặt nền tảng, tạo cơ sở để mở ra những hoạt động chung chính thống hơn, thiết lập các kênh phối hợp ngày càng hiệu quả.

Ông nhấn mạnh, các hoạt động của báo Dân trí chính là mạch nguồn thông tin để truyền tải tới người dùng. Từ nguồn dữ liệu phong phú của Cục, có rất nhiều lĩnh vực báo chí có thể tiếp cận, trong đó có những lĩnh vực nổi bật, có thể khai thác ngay để chuyển tải thành các sản phẩm báo chí có ý nghĩa cho người dân.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng cho rằng, công cuộc chuyển đổi số như lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào nguồn dữ liệu "đúng, đủ, sạch và sống". Ông kỳ vọng, thông qua báo Dân trí, những dữ liệu được lưu trữ lâu nay sẽ có thêm đời sống mới, được lan tỏa sinh động và hiệu quả hơn trong xã hội.

Ngay tại lễ ký thỏa thuận hợp tác, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh đã giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn của báo xây dựng kế hoạch hợp tác với Cục, xác định những nguồn thông tin có thể khai thác và hình thành các tuyến chuyên đề, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân trong và ngoài nước.

Ảnh: Hải Long