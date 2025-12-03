Công chức thôi việc có thể hưởng 900 triệu đồng, kinh phí chi trả ra sao?

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Điều 60, Nghị định 170/2025/NĐ-CP, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

Theo quy định, định mức chi hằng năm theo chỉ tiêu biên chế là 32 triệu đồng/biên chế. Trong khi đó, chế độ chi trả đối với công chức tự nguyện xin thôi việc theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP khá cao, vào khoảng 200-300 triệu đồng/người, cá biệt có những trường hợp công tác lâu năm vào khoảng 900 triệu đồng.

Do đó, hiện các cơ quan, đơn vị đều gặp khó khăn trong việc chi trả chế độ đối với công chức tự nguyện xin thôi việc theo Nghị định 170/2025/NĐ-CP do dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm không đủ kinh phí để chi trả chế độ thôi việc.

Về nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, Điều 60 Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

Trường hợp nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc vượt quá dự toán chi hoạt động thường xuyên, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Liên quan đến việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 173/2025/NĐ-CP quy định công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được, nhằm phục vụ nội bộ cho hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức quyết định theo yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác.

Còn Nghị định 173/2025/NĐ-CP quy định không ký kết hợp đồng để thực hiện các loại công việc quản lý nhà nước mang tính chất thường xuyên, liên tục.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ có công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, trong đó đề nghị UBND tỉnh xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ... ở cấp xã) và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các hình thức như: Ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...) theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 173/2025/NĐ-CP.

Thực tế hiện nay, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang thiếu rất nhiều nhân lực một số chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, xây dựng, giao thông, kế toán,... để tham mưu triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của UBND cấp xã.

Căn cứ các văn bản nêu trên, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đặt câu hỏi: UBND cấp xã có được ký hợp đồng lao động để triển khai nhiệm vụ thường xuyên tại các phòng, đơn vị thuộc UBND cấp xã hay không?

Về việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo Nghị định 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định căn cứ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng thời điểm và thực trạng, nhu cầu nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cơ quan quản lý công chức quyết định ký hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị do chưa đáp ứng đủ nguồn nhân lực.

Nghị định số 173/2025/NĐ- CP quy định: “Việc ký hợp đồng thực hiện linh hoạt theo từng dự án, nhiệm vụ hoặc theo chương trình công tác hằng năm trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có và khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Ngày 31/8, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã.

Theo đó, Bộ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn căn cứ tình hình nhân sự của địa phương và quy định tại khoản 3 Điều 4, khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 173/2025/NĐ-CP để tham mưu UBND tỉnh thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ xác định thời hạn đối với vị trí việc làm của công chức còn thiếu để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.