Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh hệ thống tổ chức bộ máy thay đổi mạnh theo tinh thần sắp xếp, tinh gọn và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sửa đổi được đặt trong khuôn khổ chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt theo Quy định 368-QĐ/TW và Kết luận 206-KL/TW về điều chỉnh chế độ phụ cấp từ năm 2026.

Chính phủ đang hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh mới (Ảnh minh họa: DT).

Điều chỉnh lớn với phụ cấp chức vụ của Cục thuộc Bộ

Một nội dung quan trọng của dự thảo là phân loại lại Cục thuộc Bộ thành hai nhóm: Cục loại 1 và Cục loại 2. Với Cục loại 2, hệ số phụ cấp chức vụ giữ nguyên như quy định tại Nghị định 204 hiện hành. Còn với Cục loại 1, hệ số được nâng lên, cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của Cục loại 2.

Theo đó, hệ số phụ cấp mới đối với Cục loại 1 gồm: Cục trưởng 1,10, Phó Cục trưởng 0,90, Trưởng phòng hoặc chi cục trưởng 0,70, Phó trưởng phòng 0,50. Các chức danh thuộc chi cục được bổ sung mức phụ cấp 0,30 với cấp trưởng và 0,20 với cấp phó.

Dự thảo cũng bãi bỏ toàn bộ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục và Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ ngày 1/3. Hệ số của các tổ chức này sẽ áp dụng theo khung phụ cấp của Cục thuộc Bộ.

Xây dựng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã theo mô hình 2 cấp

Từ ngày 1/7, chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp. Theo phân tích của Bộ Nội vụ, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã sau sắp xếp không còn tương đồng với cấp huyện trước đây, vì vậy cần điều chỉnh phụ cấp để tránh hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ".

Dự thảo thiết kế 2 mức phụ cấp tùy theo địa bàn: một mức áp dụng cho xã, phường, đặc khu thuộc Hà Nội và TP.HCM; mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị lớn và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,20 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các địa bàn còn lại.

Đồng thời, các quy định cũ về phụ cấp chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp xã tại Nghị định 33/2023 được bãi bỏ để đồng bộ với hệ thống mới.

Sửa đổi phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong hệ thống thanh tra

Theo Luật Thanh tra 2025, cơ cấu tổ chức thanh tra được thiết kế lại, dẫn tới yêu cầu điều chỉnh phụ cấp cho phù hợp. Dự thảo bỏ quy định phụ cấp chức vụ của Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện; chỉ giữ hai nhóm: Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ.

Phụ cấp chánh thanh tra Bộ giữ nguyên hệ số 1,00; phó chánh thanh tra 0,80. Với thanh tra thuộc Cục, mức phụ cấp được xác định tương đương Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng thuộc Cục.

Quy định chuyển tiếp và bảo lưu phụ cấp

Để tránh gián đoạn chính sách trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, dự thảo nêu rõ các nguyên tắc bảo lưu và truy lĩnh phụ cấp:

Cán bộ lãnh đạo cấp xã trong giai đoạn 1/7/2025-31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn sẽ được truy lĩnh theo hệ số mới và truy nộp bảo hiểm xã hội. Lãnh đạo Cục thuộc Bộ trong giai đoạn 1/3 đến trước khi có quyết định phân loại Cục sẽ tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh phần chênh lệch.

Các trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ cao hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục được bảo lưu đến hết thời hạn theo quy định trước đó.

Theo dự thảo, nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, đồng thời bãi bỏ nhiều quy định về phụ cấp chức vụ không còn phù hợp trong bối cảnh kết thúc mô hình Tổng cục và chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo nhấn mạnh việc điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bước cần thiết để bảo đảm thống nhất với chủ trương của Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.