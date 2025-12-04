Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất cơ chế bố trí cán bộ trẻ vào công chức xã?

Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, tại nhiều địa phương, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã có một bộ phận là sinh viên thuộc diện cử tuyển đã tốt nghiệp đại học theo chính sách của Nhà nước, trở về công tác, giúp việc tại các cơ quan chính quyền xã.

Lực lượng này đa số là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, am hiểu địa bàn và mong muốn gắn bó lâu dài với cơ sở.

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, các đối tượng này chưa đủ thời gian công tác trên 5 năm, nên chưa được xem xét, bố trí vào biên chế công chức cấp xã.

Quy định này phần nào gây khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý và động lực công tác của đội ngũ cử tuyển.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm ưu tiên xem xét bố trí biên chế công chức cấp xã đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc diện cử tuyển.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị xem xét rút ngắn hoặc áp dụng linh hoạt điều kiện thời gian công tác quy định tại nghị định 170 với khu vực miền núi, miền sâu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo điều kiện để đội ngũ này ổn định công việc, tiếp tục đóng góp vào công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ nêu rõ căn cứ Luật Cán bộ, Công chức, Chính phủ ban hành Nghị định 170.

Tại Nghị định 170 quy định, trường hợp người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học được thực hiện xét tuyển vào làm công chức.

Đồng thời, nghị định quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức.

Cụ thể, có 8 nhóm đối tượng được quy định, trong đó có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đội viên đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đăng ký hợp đồng lao động làm việc tại xã (trước 1/7/2025) vào làm việc tại xã (kể từ 1/7/2025)...

Bộ Nội vụ đã có Công văn 7415 về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định 170 và hướng dẫn của Bộ nêu trên để xem xét, tuyển dụng các đối tượng vào làm công chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.