Mức tiền thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng Bằng chứng nhận, khung, Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu và được thưởng 3 lần mức lương cơ sở.

Hai nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" năm nay (Ảnh: Gov.vn).

Còn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở và danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến" được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở,

Bên cạnh đó, tập thể đạt danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2 lần mức lương cơ sở. Còn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

Ngoài ra, nghị định cũng quy định danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ" được tặng cờ và được thưởng 12 lần mức lương cơ sở và danh hiệu cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng cờ và được thưởng 8 lần mức lương cơ sở;

Còn danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia được tặng cờ và nhận thưởng 6 lần mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Như vậy, cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" sẽ được thưởng 2,34 triệu đồng.

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng phải bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, quy định về phân cấp, phân quyền của Luật Tổ chức Chính phủ 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025; thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo hoặc mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật khi thực hiện phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, nguyên tắc này phải bảo đảm phân cấp tối đa để các nhiệm vụ giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền địa phương, bảo đảm thẩm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ về thi đua, khen thưởng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của bộ, ban, ngành, tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân định trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trong tình hình mới.