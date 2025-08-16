Điều động nhân sự ở xã có trên 80 cán bộ sang địa phương còn thiếu

Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý chủ trương bố trí, sắp xếp, tiếp nhận viên chức sự nghiệp công lập vào làm công chức tại xã, phường đã có trong dự kiến phương án bố trí, sắp xếp của cấp huyện trước đây, các trường hợp viên chức trước đây là công chức, các trường hợp lập thiếu, lập sót danh sách, các trường hợp đã có đơn xin nghỉ theo chế độ nhưng không thuộc diện được nghỉ nay có nguyện vọng tiếp tục bố trí công tác.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Trung Lộc, Nghệ An tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân (Ảnh: Đức Lộc).

Tiếp nhận vào làm công chức tại các xã, phường đang thiếu cán bộ, công chức nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách. Ưu tiên các trường hợp là cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xuống làm cấp phó do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2024 nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác.

Đối với những xã, phường có từ 80 cán bộ, công chức trở lên (không tính công chức Ban Chỉ huy Quân sự), lập danh sách cán bộ, công chức, đề xuất điều động, biệt phái đến nhận công tác tại xã còn thiếu cán bộ, công chức và có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Việc điều chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, phường phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức của nơi tiếp nhận và chỉ thực hiện điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít.

Trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết do nhu cầu bố trí, sử dụng theo vị trí việc làm của công chức, các cơ quan liên quan phải xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng để thực hiện.

Tỉnh ủy Nghệ An cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm phục vụ hành chính công.

Việc lập danh sách cán bộ biệt phái, điều động, tăng cường phải hoàn thành trước ngày 20/8. Việc rà soát, tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và chỉ đạo, đôn đốc bổ sung, kiện toàn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban cấp xã phải hoàn thành trước ngày 31/8.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh biên chế tạm thời cho các xã, phường năm 2025, hoàn thành trước ngày 15/9.