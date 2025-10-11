Cán bộ cơ sở làm ngày làm đêm để phục vụ dân

Ngày tiếp dân, đêm số hóa giấy tờ

Ngày 10/10, tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ gồm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Mai Đức Thiện và chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Hoa cùng ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thực hiện khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn.

Đoàn khảo sát mong nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn từ cán bộ cơ sở để cải thiện mô hình ngày càng tốt hơn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện các phường đều cho biết lực lượng cán bộ cơ sở đang chịu áp lực công việc rất lớn. Theo các đại biểu, áp lực công việc đến từ 3 nguyên nhân.

Thứ nhất là phường mới đảm nhận đầu việc từ các phường cũ cộng với những phần việc của quận cũ nên số lượng công việc nhiều.

Thứ hai là hiện biên chế nhiều phường thấp hơn biên chế tạm giao, chưa đủ người.

Thứ ba là trình độ cán bộ cơ bản đáp ứng đúng vị trí việc làm nhưng phải đảm nhận thêm nhiều việc mới, chưa quen việc nên giải quyết công việc còn lúng túng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, chia sẻ: “Trung bình mỗi công chức phụ trách 4-9 nhiệm vụ, mỗi nhóm nhiệm vụ đều có nhiều nội dung. Công việc mới nên anh em vừa làm vừa nghiên cứu, dẫn đến quá tải”.

Theo ông Mai Đình Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, công chức cơ sở hiện nay “đang đóng 2 vai”, vừa đảm nhận công việc của quận, vừa làm việc của phường, ai cũng có công việc mới phải làm quen.

Ông nói: “Anh em làm nghiệp vụ chuyên môn phải học lại từ đầu vì vị trí việc làm khác với xưa. Công việc nặng hơn, chuyên môn thay đổi, đơn vị mới lại thiếu biên chế, tất cả rơi vào cùng một thời điểm nên áp lực, quá tải”.

Đó là chưa kể đến công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn khách quan như: Cổng dịch vụ hành chính công quá tải, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ, thông tin chưa thống nhất…

Theo ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất, công việc nhiều mà hệ thống trục trặc nên cơ sở càng áp lực.

Ông nói: “Không phải mạng chậm mà là cổng hành chính công chậm. Có khi đang làm thì bị rớt, công chức mất thời gian làm lại mà người dân thì không hài lòng”.

Trong tình hình đó, để đảm bảo hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, lực lượng công chức các phường đang phải làm thêm giờ với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.

Biện pháp mà nhiều phường áp dụng là giải quyết thủ tục giấy tờ bản giấy cho người dân trong giờ hành chính. Đến tối, khi không còn tiếp dân thì công chức ở lại số hóa từng hồ sơ để đảm bảo chỉ tiêu chuyển đổi số.

Cán bộ cơ sở đang đảm trách rất nhiều đầu việc với nội dung quản lý rộng (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo ông Mai Đình Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, nếu vừa làm bản giấy vừa số hóa sẽ kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, người dân chờ lâu.

Ông Lê Huỳnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, cho biết: “Anh em rất vất vả, 8-9 giờ tối mới về nhà”.

Tại phường Tân Hòa, ông Mai Đình Phượng cũng cho biết là các chuyên viên nhiều khi phải đến 19h-20h mới rời cơ quan.

Theo ông Phượng, địa phương nêu thực trạng để cấp trên xem xét khối lượng công việc mà phường, xã đang thực hiện, bố trí bộ máy cho phù hợp.

“Nếu người phục vụ dân mà áp lực quá, tâm thế không hứng khởi thì rất khó để phục vụ dân tốt hơn”, ông Phượng nhận định.

Đề xuất tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô dân số

Chia sẻ tại hội nghị, một nữ cán bộ nghẹn ngào khi kể về những áp lực công việc mà bản thân cũng như đồng nghiệp đang chịu.

Theo cô, không phải công chức cơ sở không chịu được áp lực mà cần nhìn rõ áp lực đến từ đâu, triển khai các giải pháp khắc phục, giúp công việc vận hành tốt hơn.

Ông Trần Quang Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Bình, đề xuất khắc phục các vướng mắc khi triển khai chuyển đổi số như: Đảm bảo cổng dịch vụ công thông suốt; đồng bộ đầy đủ dữ liệu; hoàn thiện phần mềm dùng chung; quy định chỉ số hóa những tài liệu quan trọng…

Chỉ cần giải quyết những vướng mắc trên, số lượng công việc của mỗi công chức sẽ giảm, thời gian thực hiện một thủ tục cũng giảm, tăng hiệu quả làm việc để phục vụ dân tốt hơn.

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường Bảy Hiền (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, thì kiến nghị chỉ đạo các cơ quan nhà nước hạn chế yêu cầu văn bản sao y chứng thực, bỏ luôn thì càng tốt.

Về tổ chức bộ máy, ông đề nghị tăng thêm phòng chuyên môn và giao quyền cho phường tự quyết số lượng người từng bộ phận chuyên môn trên cơ sở khung biên chế. Bởi theo ông, vị trí việc làm tại cấp xã rất khó cân bằng ở các đơn vị khác nhau.

Ông nói: “Mỗi nhà mỗi khác nhau và nhu cầu công việc khác nhau. Thường công chức cơ sở phải chạy qua, chạy lại để hỗ trợ nhau”.

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường Bảy Hiền, thì đề nghị tăng biên chế theo quy mô dân số vì số lượng công việc ở phường có vài trăm ngàn dân rất khác với phường chỉ có vài chục ngàn dân. Với dân số lớn, mỗi đầu việc mà công chức cấp xã phải giải quyết đều có số lượng lớn.

Bà lấy ví dụ chỉ riêng đầu việc khai sinh, khai tử ở phường hơn 130.000 dân như Bảy Hiền thì mỗi ngày phát sinh cả chục trường hợp.

Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ với áp lực công việc của công chức cơ sở trong thời gian qua (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chỉ một công việc sự vụ là trao bằng chúc thọ cho người cao tuổi ở phường Tân Bình có nghĩa là trong 1 ngày, cán bộ phường phải tổ chức trao cho hơn 700 cụ tại nhiều nơi.

Đầu việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua Cổng thông tin 1022 tức là mỗi tháng phường Tân Bình xử lý khoảng 150 tin báo, mỗi tin báo cần làm các bước xác minh, đề xuất giải pháp, huy động lực lượng giải quyết, phản hồi đến người phản ánh.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Bình, cũng đồng tình với việc xem xét lại khung biên chế theo quy mô dân số.

Theo ông, hiện nhiều phường thiếu người so với biên chế tạm giao nhưng về số lượng cơ bản đã tiệm cận với biên chế trung ương định hướng. Tuy nhiên, công việc thì không như xưa, công chức phải làm thêm giờ, không có thời gian tái tạo sức lao động.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ TPHCM đã giải đáp thắc mắc của các phường về công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nội vụ, tổ chức bộ máy.

Bà Nguyễn Thị Hoa, công chức tăng cường của Bộ Nội vụ, hướng dẫn các phường về công tác bố trí kinh phí xây dựng trụ sở; sử dụng phần mềm quản lý chi trả trợ cấp cho người có công... Bà cũng chia sẻ với áp lực công việc của công chức cơ sở trong thời gian qua.

“Nghe anh chị phát biểu rất nghẹn lòng. Cán bộ nam thì dễ dàng hơn chị em phụ nữ vì chị em còn phải chăm lo gia đình. Tuy nhiên, do nhiều nhiệm vụ mới, mình còn lúng túng nên công việc khó khăn. Khi vận hành trơn tru thì khó khăn sẽ giảm nhiều”, bà Hoa chia sẻ.

Ông Mai Đức Thiện ghi nhận khó khăn của các phường (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ, ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ các phường trong việc quyết tâm thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các phường gặp phải, ghi nhận và đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét, có hướng dẫn khắc phục những nội dung bộ quản lý. Những vướng mắc liên quan đến thể chế sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.