Cán bộ, công chức khó khăn được vay ưu đãi tới 200 triệu đồng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách thành phố qua Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, nhằm hỗ trợ cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đối tượng được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi gồm cán bộ, công chức, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đang công tác tại các cơ quan của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã.

Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng, tổ chức ngày 10-11/12 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra, đoàn viên công đoàn là người lao động thường trú tại Đà Nẵng, đang làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn cũng thuộc diện được xem xét. Tuy nhiên, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không thuộc đối tượng vay vốn theo nghị quyết này.

Về hạn mức cho vay, mỗi cá nhân đủ điều kiện có thể vay tối đa 200 triệu đồng. Trong trường hợp một hộ gia đình có từ hai người trở lên đủ điều kiện, chỉ một người được xem xét vay với mức tối đa 200 triệu đồng.

Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, được xác định dựa trên mục đích sử dụng vốn, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn sẵn có. Lãi suất áp dụng sẽ bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Nghị quyết cũng nêu rõ các tiêu chí xác định đối tượng vay vốn có hoàn cảnh khó khăn, gồm: mức lương hiện hưởng từ ngạch chuyên viên bậc 3 trở xuống; có người thân trong độ tuổi lao động nhưng chưa có việc làm ổn định hoặc bị mất việc; có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng hoặc bị khuyết tật.

Đáng chú ý, các trường hợp không còn dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội sẽ được ưu tiên xem xét vay vốn.

Nguồn vốn cho vay được trích từ ngân sách thành phố đã ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng cân đối ngân sách, UBND thành phố sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét, quyết định việc bổ sung nguồn vốn theo quy định.